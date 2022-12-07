شوف عروض العثيم مول الرياض على جميع السلع

يبحث آلاف المتسوقين عن أحدث عروض العثيم مول الرياض حيث يرغب قاطني المدينة في ارتياد أقرب فرع في المدينة لشراء كافة احتياجاتهم من السلع المختلفة، كما تستمر جوائز أسواق مجموعة العثيم حتى نهاية شهر ديسمبر والتي تتنوع ما بين عربات التسوق وتذاكر حضور مباريات كأس العالم، ورصيد اكتساب فضلاً عن الكثير من الجوائز الأخرى، بمناسبة مرور 66 عاماً على إنشاء المجموعة، كما تحتوي مجلة العثيم على مئات السلع بخصومات كبيرة.

العثيم مول الرياض

يمكنك الوصول إلى اقرب فرع العثيم في منطقة الرياض للاستمتاع بأقوى التخفيضات على اللحوم الطازجة والمبردة وأصناف مختلفة من الخضراوات والفاكهة.

سعر الكيلو من لحم العجل البلدي الخالي من العظم فقط 55.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم مقابل 43.95 ريال.

بسعر 26.95 ريال اشتري كيلو من اللحم المفروم بقري برازيلي مبرد.

سعر الدجاجة من دجاج انتاج الطازج كيس وزن 1000 جرام فقط 17.95 ريال.

يعرض المول لحم العجل الباكستاني المبرد بالعظم مقابل 28.95 ريال سعودي.

احصل على حبة من دجاج الفروج الذهبي الطازج وزن 1200 جرام بسعر 18.95 ريال.

صدور دجاج انتاج بدون عظم وزن الطبق 450 جرام بسعر 19.95 ريال.

اصنعي من ملفوف المحشي أفضل وصفات المحشي المصري سعر الكيلو 1.75 ريال.

عروض العثيم اليوم

احصل على كيلو من زيتون فورد جايت أخضر مشوي مقابل 33.95 ريال سعودي.

اشتري خلطة زبدة اماراتي سعر الكيلو 13.95 ريال.

احصل على كيلو من مرتديلا سنيورة حبش مقابل 27.75 ريال فقط.

بسعر 7.5 ريال فقط يمكنك شراء حبة من عبوات حمص الكسيح بالطحينة وزن 215 جرام.

زود خبز برجر بطاطس 6 حبات سعر الكيس 4.5 ريال.

اشتري شرائح شابورة زيت زيتون سعر العلبة 9.5 ريال بدلاً من 12.5 ريال.

معجنات فرنسية مشكلة سعر الكيلو 24.95 ريال فقط بدلاً من 32.5 ريال.

جبن غنية عكاوي قليل الملح سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

العثيم سوبر ماركت