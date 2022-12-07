شوف للأسبوع الثاني أقوي عروض سوبر مهرجان من أسواق lulu بتخفيضات جبارة

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أحتفالا بالذكري السنوية الثالثة عشر تقدم أسواق lulu للأسبوع الثاني على التوالي أقوي عروض سوبر مهرجان من أسواق lulu بتخفيضات جبارة، كما يمكنكم ربح جوائز قيمة بقيمة 1.5 مليون ريالا سعوديا أو كن من سعداء الحظ الـ 13 وأكسب سيارة فورد تيريتوري، وتقدم لكم 1300 عربة تسوق مجانية عند شراء أحتياجتكم الأسبوعية وأستفادوا بالتوفير الأكبر عند الشراء. للأسبوع الثاني أقوي عروض سوبر مهرجان من أسواق lulu بتخفيضات جبارة كيس بصل سعودي وسط متوفر لمدة أربع أيام بأسواق لولو سعر الكيس 2.75 ريالا بدلا من 8.95 وفر عند شرائه 6.20 ريالا.

كيس تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن الكيس 10 كيلو بسعر 64.95 ريالا بدلا من 89.95 ريالا وفر 20.00 ريالا.

كرتونة دجاج مجمد من التنمية 10 حبات × 800 جرام، سعر الكرتونة 115.95 ريالا بدلا من 165.00 ريالا وفر 49.05 ريالا.

نور زيت دوار الشمس حبتين بوزن 1.500 لتر + 500 ملل، بسعر 39.95 ريالا بدلا من 52.95 ريالا وفر 13.00 ريالا.

برسيل مسحوق غسيل بوزن 6.8 كيلو متنوع، بسعر 49.95 ريالا بدلا من 59.95 ريالا وفر 10.45 ريالا. عروض قوية من أسواق lulu علي الدواجن واللحوم المبردة والطازجة طبق حمام طازج مكون من حبتان، بسعر 36.90 ريالا بدلا من 34.90 ريالا وفر 7.000 ريالا.

لحم شاه نعيمي مقطع بالعظم سعر الكيلو 37.90 ريالا بدلا من 48.95 ريالا وفر 11.05 ريالا.

لحم ساق خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 56.90 ريالا بدلا من 71.50 ريالا وفر 12.95 ريالا، وفر 14.60 ريالا.

حبة واحدة بطة طازجة بسعر 36.90 ريالا بدلا من 58.00 ريالا وفر 21.10 ريالا.

لحم بلدي بقري محلي بالعظم سعر الكيلو 22.90 ريالا بدلا من 29.90 ريالا وفر 7.00 ريالا.

ديك رومي طازج سعر الكيلو 59.95 ريالا بدلا من 65.00 ريالا وفر 5.05 ريالا.

كتف نيوزيلاندي بدون عظم، سعر الكيلو 129.90 ريالا بدلا من 139.95 ريالا وفر 10.00 ريالات.

التنمية لحم صدور دجاج بدون عظم، وزن العلبه 450 جرام، بسعر 17.95 ريالا بدلا من 21.90 ريالا وفر 3.95 ريالا. عروض الأسماك الطازجة من أسواق lulu سمك تونة كبير، سعر الكيلو 10.90 ريالا بدلا من 14.95 ريالا وفر 4.05 ريالا.

روبيان مزارع، سعر الكيلو 19.90 ريالا بدلا من 23.95 ريالا وفر 4.05 ريالا.

حبار كامل سعر الكيلو 21.90 ريالا بدلا من 29.95 ريالا وفر 8.05 ريالا.

سمك البارموندي فيلية، سعر الكيلو 48.90 ريالا بدلا من 65.90 ريالا وفر 17.00 ريالا. عمر شويل - جدة للأسبوع الثاني أقوي عروض سوبر مهرجان من أسواق lulu بتخفيضات جبارة - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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