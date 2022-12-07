نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر ديسمبر خصومات على الجوالات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر ديسمبر خصومات على الجوالات والأجهزة الكهربائية، يقدم اكسترا مجموعة من الخصومات على الأجهزة والجوالات الذكية، حيث يتوفر اريستون شفاط بلت إن فلتر الومنيوم بحجم 90 سم إنوكس بسعر 749 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 32%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 36 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر ديسمبر.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر ديسمبر

يتوفر ويرلبول شفاط مسطح بحجم 60 سم بموتور واحد إستيل بسعر 1239 ريال بدلاً من 1729 ريال خصم 28%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 60 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر ديسمبر اريستون شفاط بلت إن بحجم 60 سم 3 سرعات ستانلس ستيل بسعر 1549 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 14%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 75 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر آبل آيفون 13 يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 512 جيجا باللون الأزرق بسعر 4799 ريال بدلاً من 5299 ريال خصم 9%، ضمن عروض الجوالات الذكية شهر ديسمبر مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 230 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى آبل أيفون 11 يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 128 جيجا باللون الأسود الإصدار الجديد بسعر 2149 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 39%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 103 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

عروض شهر ديسمبر على الإلكترونيات

يتوفر هواوي ميت باد تي 10 – إس بحجم 10.1 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 128 جيجا باللون الفضي بسعر 799 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 27%، ضمن عروض الإلكترونيات حتى نهاية شهر ديسمبر مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 39 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى هواوي ميت باد 11 بحجم 10.95 بوصة مزود بقلم باللون الرمادي بسعر 1849 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 23%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 89 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 3299 ريال بدلاً من 4949 ريال خصم 33%، ضمن عروض الشاشات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 158 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى شهر ديسمبر ال جي تلفزيون سمارت 55 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 4699 ريال بدلاً من 14999 ريال خصم 68%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 225 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض نهاية العام على الأجهزة الكهربائية

يتوفر كلاس برو ثلاجة سعة 12 قدم مع مانع تجمد باللون الأبيض بسعر 1749 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 24%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 84 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هاير ثلاجة باب جانب باب سعة 17.8 قدم 504 لتر باللون الأبيض بسعر 2599 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 50%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 125 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية العام.