نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المطاعم والوجبات السريعة في السعودية بأقوى عروض ديسمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض المطاعم والوجبات السريعة مع أقوى عروض ديسمبر 2022 في المملكة، فالوجبات السريعة وكافة الأكلات المقدمة في المطاعم تكون حلول سريعة وعملية وموفرة للوقت، وتسري العروض خلال شهر ديسمبر 2022 لتتمكن من تناول وجبتك المفضلة سواء كانت راب ساندوتش، شاورما، بيتزا، برجر اثناء متابعة مباريات كأس العالم 2022 لمتعة أكبر مع عروض ووجبات موفرة، فيكون اجمالي سعر الساندوتش الأساسي أو الوجبة مع المقبلات أكثر من رائع.

عروض المطاعم والوجبات السريعة في السعودية

أولى عروض المطاعم والوجبات السريعة التي نقدمها لكم اليوم هى أسعار الوجبات الموفرة في مطعم هرفي، وهما عبارة عن 3 وجبات كل وجبة منهما مختلفة ومتنوعة عن الأخرى، فمنها وجبة شاملة لساندوتشات راب مع بطاطس وكولا، ووجبة متنوعة بين الراب وبرجر الدجاج، وجبة أخرى تشمل برجر الدجاج مع مقبلات متنوعة، وإليكم تفاصيل الوجبات والأسعار.

وجبة الجماهير مكونة من 3 ساندوتشات راب مع بطاطس مقلية وكولا، بسعر 19 ريال سعودي.

2 ساندوتش برجر دجاج مع ساندوتش راب وبطاطس وكولا، بسعر 21 ريال سعودي.

وجبة الخيال مكونة من ساندوتش برجر دجاج مع بطاطس وكولا، ومقبلات متنوعة وهى مسحب الدجاج، حلقات البصل، موزاريلا، ناتشوز، بسعر 24 ريال سعودي.

عروض المطاعم في المملكة بمناسبة كأس العالم 2022

مشروب شوكولاتة ساخنة أو قهوة مع بوكس دونتس مكون من 6 قطع، بسعر 43 ريال في دانكن بالمملكة.

عرض مميزة من بيت الشاورما، ليكون سعر صحن أرز مكس مع ستربس دجاج أو شاورما الدجاج بسعر 17 ريال، ويكون سعر الأرز مع شاورما لحم بسعر 18 ريال.

وجبة السوبر هاتريك من هرفي بسعر 22 ريال، مكونة من ساندوتش مع بطاطس وكولا.

عروض الوجبات السريعة في السعودية

لمحبي الشاورما بنكهتها المميزة عن مختلف وصفات الدجاج الأخرى، ومع الصوص الرائع التي يأتي معها وإضافة البطاطس والمقبلات معها، نقدم لكم عرض على بوكسات الشاورما مع المقبلات، فعند شراء 4 بوكسات يصبح سعر الواحد 18 ريال فقط في مطعم شاورمر السعودية، ونقدم لكم فطور شاورمر ومنيو تشمل 4 سندوتشات ذات مذاق مميز.

عروض المطاعم في ديسمبر 2022

ننتقل الأن إلى أحدا مطاعم الوجبات السريعة وهو مطعم كودو بالمملكة، والذي يقدم مختلف أنواع الساندوتشات امع مكملات الوجبة من بطاطس ومشروب غازي، وإليكم تفاصيل العرض.

احصل على تورتيلا دجاج مع بطاطس وكولا أو لفينو دجاج مع نفس المقبلات، بسعر 19 ريال سعودي.

أقوى عروض ديسمبر 2022

لمحبي البيتزا يتيح لكم مايسترو بيتزا في المملكة باختيار 3 أنواع من البيتزا لتكون في بوكس واحد مع 2 صوص بمذاق مميز، كما يتوافر أيضًا مع العرض بطاطس ودجز وبوكس دجاج مع 2 صوص، وكل ذلك في وجبة البيانو من مايسترو بيتزا ليكون اجمالي سعر الوجبة 109 ريال.

تعرفنا على أجدد عروض المطاعم وأسعار رائعة للوجبات السريعة في السعودية، وللاستفادة من التخفيضات يمكنكم زيارة المطاعم أو طلب الوجبات مع خدمة التوصيل المنزلي.