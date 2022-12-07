نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف إمتلك ايفون 13 برو ماكس بقسط شهري يبدأ من 200 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 برو ماكس متاح الأن للشراء بالتقسيط من خلال قسط شهري قيمته 200 ريال، فيعتبر الجوال من أفضل جوالات ابل لسلسلة ايفون 13، فتتوافر به الامكانيات والمواصفات اللازمة لتمنحك صور احترافية، أداء فائق السرعة للجوال، مع مساحة تخزين بداية من 128 جيجا حتى 1 تيرا حسب ما تفضل، لذا نقدمه لكم في عروض موبايلي بمناسبة الجمعة الزرقاء 2022 مع أفضل سعر للجوال في السعودية.

ايفون 13 برو ماكس بقسط شهري يبدأ من 200 ريال

يتيح لكم موبايلي شراء جوال ايفون 13 برو ماكس من خلال قسط شهري لمدة 24 شهر، بدايةً من 200 ريال للقسط، وتزداد قيمته كلما ازدادت مساحة التخزين الداخلية للجوال، فتكون على النحو التالي.

تبلغ قيمة القسط 200 ريال للجوال ذو مساحة تخزين 128 جيجابايت.

يكون قيمة القسط الشهري هى 220 ريال للجوال ذو مساحة تخزين 256 جيجابايت.

احصل على الجوال مع مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت بقسط شهري 260 ريال.

تقدر قيمة القسط الشهري للجوال ذو مساحة 1 تيرابايت هى 300 ريال.

تقسيط جوال ايفون 13 برو ماكس من موبايلي يتم من خلال ادخال رقم الجوال ليتم ارسال رمز التحقق إلى رقم جوالك التي سبق لك ادخاله، ومن ثم تحديد نسخة الجوال سواء كانت 128، 256، 512 جيجابايت، 1 تيرا ومن ثم التعرف على الشروط وإكمال باقي الخطوات للتقسيط، بحيث يتم إضافة مبلغ التقسيط على الفاتورة الشهرية للجوال.

مواصفات جوال ايفون 13 برو ماكس

تمتاز جوالات ابل بشكلٍ عام بأداء مثالي، بحيث تمنحك تجربة رائعة خاصةً مع نظام IOS الخاص بأجهزة ايفون وهو يحافظ على خصوصيتك ومعلوماتك الشخصية في المرتبة الأولى، وإليكم أهم المواصفات المتوافرة في الجوال.

الشاشة المتوافرة في الجوال من نوع Super Retina XDR تدعم خاصية promotion.

بطارية موفرة للطاقة سعة 4352 مللي امبير، يمكنها العمل لساعات عديدة قبل اعادة شحن الجوال مرة أخرى.

كاميرا عالية الدقة ويمكنها توضيح حتى أصغر التفاصيل بدقة 12 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية.

يمكنك الاختيار بين 5 ألوان وهم فضي، رمادي داكن، ذهبي، أزرق، أخضر، وكل منهما له مظهره المميز.

يأتي الجوال بتصميم فخم، حيث يكون الجزء الخلفي من الزجاج الغير لامع مع هيكل من الستانلس ستيل، كما يتميز بكونه مقاوم للماء.

عرضنا لكم أهم مواصفات الجوال وكيفية تقسيط ثمنه من موبايلي في السعودية، لذا لا تفوتوا فرصة اقتناء أحد أفضل إصدارات ابل للجوالات.