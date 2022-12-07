نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة على السلع في المقال التالي

عروض هايبر بنده تستمر لمدة أربع وأربعين يوماً تتنوع مجلة التخفيضات في كل أسبوع خلال تلك المدة، ويوجد خلال هذه العديد من المفاجآت، وخصومات على مئات المنتجات المعروضة في الهايبر، تنقسم عروض بنده إلى عامة لجميع المتسوقين وأخرى حصرية لأعضاء تطبيق بنده بلس فقط، توجد عدة أقسام بعضها خاص بالسلع الغذائية والتموينة والبعض الآخر يخص الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك من أقسام الأطفال والعناية بالمنزل وغيرها. عروض هايبر بنده عبوات كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا وزن الحبة 825 جرام. السعر قبل الخصم 37.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال تستطيع الحصول على كيس وزن 10 كيلو جرام، من أرز مزة بسمتي هندي باب الهند. أكياس سكر الأسرة الناعم وزن الكيس ثلاثة عشر كيلو جرام، سعره قبل الخصم 45.95 ريال وبعد التخفيض أصبح 34.95 ريال سعودي.

احصل ضمن أقوى عروض الأسبوع من بنده على ثماني حبات من حليب مبخر بوني وزن الحبة 170 جرام، مقابل 19.95 ريال بدلاً من 31.60 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً من تورتيلا الأمراء (250/320/360 جرام) مقابل 11.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال. تخفيضات بنده يمكنك الحصول علىى علبة من حليب لونا مجفف كامل الدسم وزن 2.5 كيلو جرام، مقابل 79.95 ريال فقط بدلاً من 88.95 ريال سعودي.

عرض على جبنة حلوم فوديز وزن 250 جرام، بسعر 10.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

يعرض هايبر بنده حليب عضوي آرلا كامل الدسم بسعر 12.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال، للعبوة سعة لتر.

اشتري عبوتين من زيت متعدد الاستخدامات تالين سعة لتر ونصف واحصل على الثالثة مجاناً، مقابل 37.90 ريال بدلاً من 56.85 ريال سعودي. احصل على عبوتين من جبن شيدر علب المراعي (6 × 113 جرام)، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 69.90 ريال.

حبة مجانية من صدور دجاج طرية رويال مجمدة وزن كيلو جرام، تحصل عليها عند شراء حبتان مقابل 49.95 ريال بدلاً من 101.85 ريال.

احصل على حبة مجاناً عند شراء حبتان من برجر بقري/ دجاج أمريكانا 12 قطعة، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية 6 حبات من بطاطس كرسبس برينجلز وزن الحبة 40 جرام مقابل 19.95 ريال فقط بدلاً من 33 ريال.

اشتري كرتون من مياه صفا يحتوي على أربعين حبة 330 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

حصرياً للأعضاء اشتري حبة من قهوة كلاسيك 3 في 1 علي كافيه(20 جرام) 30 + 10 أظرف، بسعر 24.95 ريال فقط بدلاً من 35.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة على السلع - ثقفني تمويل قرض شخصي من بنك التسليف بدون فائدة ولا كفيل ولا تحويل راتب لحل تعثراتك والتزاماتك

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