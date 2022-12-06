نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet دراسة جدوى ناجحة بالأدوات والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل المشروعات المربحة التي يمكن خوضها بكل ثقة مشروع إعادة تدوير البلاستيك pet، قائم على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وصناعتها مرة أخرى، وبجانب أنه مربح أيضًا يساعد في تقليل الأضرار البيئية بدلًا من حرق المخلفات للتخلص منها، مما يؤدي لتلوث الهواء وإصابة الجميع بالأمراض التنفسية، الآن يمكن الاستفادة منها بشكل مثالي، لذا إذا كنت تفكر في مشروع مربح، نحن الآن نضع بين يديك دراسة جدوى مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet.

دراسة جدوى مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet

يجب العلم أن البلاستيك يدخل في عدد كبير من الصناعات، بل يعتبر أيضًا عنصرًا أساسيًا في العديد من الكماليات الأساسية مثل صناعة السيارات، اكسسوارات السيارات، أدوات الكهرباء، اللوحات الإعلانية، المواسير البلاستيكية، لذا مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet له مزايا رائعة وتلك هي أهم الأركان الأساسية التي يجب توافرها في دراسة الجدوى:

مكان المشروع

ركن أساسي يجب الاهتمام به في دراسة الجدوى، حيث يحتاج المشروع مساحة لا تقل عن 500 متر، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الرسم التخطيطي للمشروع مثالي ومناسب للأدوات، وأيضًا قريب من المكتب الإداري، ويفضل أن يكون المكتب الإداري داخل مصنع التدوير، حتى يكون مناسب لاستقبال العملاء ورؤية خطة سير العمل لكسب الثقة.

تحديد المواد الأولية و الهوالك للمشروع (الخامات الأساسية)

بما أننا نوضح لك دراسة جدوى مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet، فهذا يوضح المادة الأولية المطلوبة و الهوالك والتي يجب أن تكون من (البولي ايثيلين تريفثالات)، الذي يدخل في صناعة زجاجات المياه، والعلب البلاستيكية، والخامات المساعدة هنا هي المياه فقط، وهذا ما يجعل المشروع بسيط لا يحتاج للكثير من المواد الأولية.

مراحل ودورة الإنتاج والعمل للمشروع

تنقسم مراحل ودورة الإنتاج إلى سبعة مراحل كل مرحلة هي أساسية بالمشروع كالآتي:-

المرحلة الأولى:- الفرز

من أهم مراحل إعادة تدوير البلاستيك، تعتبر الركيزة الأساسية القائم عليها المشروع، لذا يجب اختيار نوعًا جيد للمخالفات البلاستيكية، لأنه كلما كان جيدًا سيكون الناتج أفضل بعكس إن كان رديئًا بذلك سيفقد خواصه، كما يتم إزالة الأوراق الملصقة على الزجاجات، وفصل كل نوعًا عن آخر.

المرحلة الثانية:- الغسل

والتي يتم فيها غسل جميع مخلفات البلاستيك من خلال وضعها في أحواض كبيرة مليئة بالماء الساخن ثم يضاف إليها مادة الصودا الكاوية أو الصابون حتى يتم إعادة تدويرها بدون دهون أو أجسام غريبة.

المرحلة الثالثة التجفيف

والتي يتم نقلها من أحواض الماء إلى أحواض جافة وتركها حتى تصبح جافة تمامًا من الماء.

المرحلة الرابعة التكسير

يجب تحضير الآلات تكسير حتى يتمن طحنها تمامًا، علمًا بأن يمكن التحكم في حجم الحبيبات المنتجة، ثم إعادة غسلها مرة أخرى، ووضعها في ماكينة أخرى يتم تحويلها إلى قطع بلاستيكية لتصبح مادة خام يمكن الاستفادة منها لصناعة المنتجات البلاستيكية الجديدة.

المرحلة الخامسة هي التسويق

ستحتاج في تلك المرحلة مندوبين بيع إلى تجار البلاستيك أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (التسويق الالكتروني).

المرحلة السادسة هي الشحن والتوزيع

ستحتاج في تلك المرحلة سيارات للنقل أما ربع أو نصف نقل.

المرحلة السابعة هي التحصيل

وخدمات ما بعد البيع والتي تلي عملية الشحن من التجار والشركات التي تم البيع لها بالسابق.

الدراسة المالية للمشروع

وضحنا الأركان الأساسية والمراحل التي يجب أن تكون متوفرة في كل مشروع اعادة تدوير البلاستيك pet وبالطبع قد تختلف قيمة الإمكانيات المطلوبة للمشروع بين الحين والآخر.

لذا سنحاول التركيز على معرفة الأصول والماكينات والتجهيزات الرئيسية المطلوبة، والتي تحتاج إلى الجزء الأكبر من رأس مال المشروع مثل: