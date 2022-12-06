نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص من المنزل نهائيا بطرق فعالة وآمنة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الأبراص من الزواحف المكروه دخولها المنزل فهي تسبب ذعر وقلق لسكان المنزل عند دخولها، لذا يبحث الكثيرين عن أفضل الطرق للتخلص منها نهائياً، فهناك الكثير من الأسباب التي تجذب البرص للدخول، كما يوجد أيضاً العديد من الطرق التي تنفر منها الأبراص كما تساعدك في التخلص منها بشكل نهائي، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل هذه الطرق.

قشر البيض طارد طبيعي البرص

قم بتوزيع قشر البيض حول أركان المنزل حيث تنتشر الأبراص، أعتقد أنك ستدهش من الفكرة ولكن الأبراص تهرب من وجود قشر البيض حيث أنه من المكونات التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة الأبراص وطردها من المنزل وذلك لاحتوائها على مادة الكبريت التي تحرق بطن البرص.

البصل طارد طبيعي للأبراص

قم بطحن البصل وتوزيعه في الأماكن التي تكثر خلالها الأبراص حول البيت، فهي لها نفس تأثير قشر البيض نظراً لاحتوائها أيضاً على مادة الكبريت علاوة على أن رائحة البصل منفرة للأبراص والسحالي هي الأخرى، ويمكنك استبدال البصل بالثوم.

طرد البرص بالخل والليمون

تنفر الأبراص وتهرب من رائحة الخل والليمون، كما يمكنك الاستعانة ببودرة الفلفل الأحمر الحار ولكنه يسبب تهيج الجلد وحساسية العينين والأنف، لذا يمكنك عمل بخاخة ممتلئة بالخل والليمون والفلفل الأحمر الحار حتى تتخلص من البرص.

كيفية التخلص من الأبراص

أحد أفضل الطرق للتخلص من الأبراص هي التعرف على أماكن دخول وخروج البرص من خلال التعرف على فضلاته التي هي عبارة عن حبوب طويلة لونها أسود في نهايتها كرات بيضاء وهذه هي أحد أبرز علامات وجود البرص في المكان كما أن حجم البراز عبارة عن بوصة بنهاية مدببة أو نهاية مستديرة.

ثانياً التخلص من مصدر تغذية البرص حيث يتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والصراصير والعناكب والبعوض لذا يجب الانتباه جيداً لها أولا بالتخلص منها من خلال رش بعض المبيدات الحشرية التي تعتبر مصدر غذاء الأبراص.

بشكل عام تعتبر النظافة من أهم الأسباب الطاردة البرص لأن مثل تلك الزواحف تلجأ دائماً إلى الأماكن الغير نظيفة تنجذب إليها أكثر لذا يجب المحافظة على نظافة المنزل جيداً.