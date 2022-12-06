مجانا ١٠٠% اعرف قيمة فاتورة الكهرباء هذا الشهر وطرق الدفع بكل سهولة

هذه الأيام لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء لأنها أصبحت أحد ضروريات الحياة وتهتم جميع البلاد العربية بتوفير الكهرباء لكافة المواطنين وخاصة السعودية التى قامت بإنشاء تطبيق للكهرباء خاص بها ويساعد في تسهيل تسديد الفواتير والكثير من الأمور الخاصة بخدمات شركة الكهرباء السعودية من خلال تطبيق يمكن تحميله على الهاتف .

أهم مميزات تطبيق الكهرباء السعودية

يعمل التطبيق على تقديم عدد من الخدمات المتميزة ومنها:

تسديد فواتير الكهرباء اون لاين من المنزل دون الذهاب الى الفرع.

خدمة تقسيط الفواتير والتي تمكن المواطن من تسديد الفواتير على أقساط تناسبه كما يريد دون إنقطاع الكهرباء عنه.

الاستعلام عن أقرب فرع خاص بشركة الكهرباء السعودية والاستفسار عن الخدمة التي يريدها من خلال الفرع.

التقديم وطلب عداد جديد وإنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة.

يوفر الاتصال المباشر مع ممثلي خدمة العملاء للشركة والرد يكون خلال بضع دقائق كحد أقصى.

إرسال إشعار إلى المواطن عند اقتراب ميعاد الفواتير لكي ينبه المواطن .

إرسال إشعار إلى المواطن عند اقتراب ميعاد الفواتير لكي ينبه المواطن . استعراض كمية الاستهلاك بطريقة مفصلة.

تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال.

كما يوفر التطبيق عدد من الإرشادات الهامة لمعرفة كيفية توفير الكهرباء ومعلومات عن أهمية العزل الحراري وماهيته.

يحافظ التطبيق على السرية التامة لكافة بيانات العميل.

تقديم تنبيهات هامة بشأن كيفية التعامل مع حدوث ماس كهربائي أو عند انقطاع الكهرباء.

أرقام التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

يسهل التواصل مع شركة الكهرباء السعودية من خلال محددة ومعرفة لكافة المواطنين: