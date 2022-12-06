نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الحديد والصلب اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 للمستهلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتكلم اليوم عن سعر الحديد والصلب ولكن قبل أن نتحدث عن الأسعار سوف نتكلم عن عنصر الحديد فهو عنصر كيميائي معروف برمز fe فهو من العناصر الفرعية فيقع في مقدمة المجموعة الثامنة بالجدول الدوري فهو يعتبر من الفلزات الانتقالية فعنصر الحديد موجود ومتوفر في عناصر ومكونات باطن الأرض.

فهو يحتل المرتبة الرابعة في الترتيب للعناصر الكيميائية ولكن الأكسحين والألومنيوم والسلوكين يسبقوه عنصر الحديد لذلك يوجد الحديد بصورة منتشرة في العديد من مناطق العالم ولكي نتمكن من استخراج الحديد نحتاج إلى درجة حرارة عالية تصل إلى 1600 درجة علي الأفل فعنصري الحديد والصلب مهمين جدا.

يدخل الحديد الصلب في العديد من الصناعات لذلك سعره يشهد العديد من التغيرات ما بين الارتفاع والانخفاض وكذلك كل أسعار البناء المستخدمة فهناك العديد من الأسباب التي تتحكم في السعر ومن أهمها أسعار الأدوات التي تستخدم في استخراج عنصر الحديد من باطن الأرض و كمية الحديد المتوفرة في السوق وأيضا كمية طلب المنتج في السوق من قبل الموزعين.

أسعار الحديد والصلب في السوق المصري اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022

سعر الحديد والصلب اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر لعام 2022 يشهد تغيرات في سعر طن الحديد المسلح وبالتالي تغير أدوات البناء حيث أن الحديد والصلب يتأثر بالاقتصاد العالمي بشكل كبير.

يختلف سعر الحديد والصلب من شركه لأخرى على حسب جودة الإنتاج لكل شركة على حدى فمثلا سعر حديد عز الدخيلة يتراوح بين 19650 جنيه وسعر حديد المصريين 19550 جنيه وأسعار حديد بشاي 19600 جنيه ولكن هذه الأسعار سوف تتغير في الأيام المقبلة علي حسب تغيرات الدولار الأمريكي.

يتأثر سعر الحديد والصلب وكذلك أسعار الذهب تأثراً مباشرة بأسعار الدولار في السوق المصري، وذلك بسبب الكثير من المواد التي يتم استيرادها من الخارج باستخدام عملة الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل أسعار الحديد والصلب في نسبة وتناسب إلى حد ما مع أسعار الدولار الأمريكي.

كما أن ارتفاع أسعار الحديد والصلب أثر بصورة ملحوظة على حركة البناء والتشييد في الكثير من القطاعات، وتحديداً أثّر ذلك على حركة البناء والتشييد الخاصة بالأهالي والمنشآت الصغيرة التي تعتبر الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.