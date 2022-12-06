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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شهر رمضان 2023 هجري وفلكيا في جميع الدول العربية وكم باقي عن رمضان؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد شهر رمضان 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المسلمين من جميع دول العالم، حيث يعد شهر رمضان المبارك من الشهور التي يستعد لها المسلمين قبل قدومها بفترة لكي تكون أرواحهم مستعدة الصيام و القيام و قراءة القرآن.
يتواجد في شهر رمضان المبارك يوم من أعظم الليالي التي حدثنا عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وهي ليلة القدر وهي من الليالي المقدسة العظيمة العمل بها والعبادة تساوى عمل ألف شهر وقال الله عز وجل في كتابه العزيز (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ولقد اقترب علينا حلول شهر رمضان المبارك لم يتبقى سوى القليل و سنوضح لكم موعد الشهر فلكيا وهجريا.
موعد شهر رمضان 2023 فلكيا
أوضحت البحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان في مارس 2023 و يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك 1444 هو يوم الخميس 23 مارس 2023، على أن تكون غرة شهر شعبان هو يوم الأربعاء 22 مارس 2023 الموافق 30 شعبان 1444 ھ.
وسوف تقوم البحوث الفلكية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 للتأكد الهلال الموافق 29 شعبان 1444 ھ.
استطلاع موعد شهر رمضان 2023
يتم تحديد موعد شهر رمضان وفقا إلي استطلاع رؤية الهلال بظهوره أو إخفاؤه ، فإذا ظهر الهلال إذا ثبت هلال شهر رمضان المبارك، أما إذا تعذر رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان ويكون موعد رمضان في اليوم الذي يليه.
كم باقي على رمضان؟
يتبقى عن شهر رمضان المبارك 3 أشهر و 19 يوم أي 146 يوم.
كيف نستعد لشهر رمضان
يجب على جميع المسلمين الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، ولذلك يتساءل المسلمين عن خطة الإستعداد لرمضان وهي:
- النية: تبدأ الأعمال الصالحة باستحضار النية لكي تكون لدى المسلم العقيدة و العزيمة على إقامة العبادات.
- الابتعاد عن ارتكاب المعاصي: لابد على المسلم تدريب النفس على الابتعاد عن الهوى وتدريب النفس على الابتعاد عن الكذب و تأخير إقامة الصلاة.
- الإكثار من الأعمال التطوعية: هناك الكثير من الأعمال التطوعية التي تقرب العبد من ربه مثل توزيع الطعام على الفقراء، زرع شجر، تنظيف الشوارع وإماطة الأذى عن الطريق.
- التوبة الصادقة: مع اقتراب موعد شهر رمضان 2023 يجب على جميع المسلمين الاستعداد للشهر العظيم بالتوبة الصادقة لله رب العالمين والندم على ما فعل من معاصي وذنوب والتعهد أمام الله بعدم الرجوع إلى أرتكاب المعاصي، حيث يجب على جميع المسلمين والمؤمنين التوبة الي الله عز وجل، قال في كتابة العزيز (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
- إبراء الذمة من الصيام الواجب: هناك الكثير من السيدات والفتيات والرجال من كبار السن يكون عليهم بعض الأيام التي لابد أن يقضوا الصيام عنها، حيث حدثنا رسول الله على أنه يجب قضاء ايام الصيام قبل قدوم صيام رمضان العام القادم وغير ذلك على المؤمن الصيام و كفارة، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ).
ما هي أفضل العبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل؟
العبادة هو القيام الأعمال التي يحبها الله عز وجل و يرضاه من عمل وقول، ومن أفضل أشهر العام التي حدثنا عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم و القرآن الكريم هو شهر رمضان المبارك وهو شهر العبادة وأفضل العبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل هي:
- الصلاة في وقتها، سئل رسول الله : (أيُّ الأعمال أقرب إلى الله الجنَّة؟ قال: الصلاةُ على مواقيتها قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: برُّ الوالدين، قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله).
- قراءة القرآن الكريم هناك فضل عظيم على قراءة القرآن حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:(اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة)، كما قال في حديثة الشريف: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده).
- بر الوالدين قال الله عز وجل :(“وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا”)، وقال: (” وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً”).
- الابتعاد عن ارتكاب المعاصي والتوبة إلى الله عز وجل يحب الله العبد التائبين العابدين، قال تعالى: ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ).
- كثرة الاستغفار يغفر ويكفر الذنوب وقال رسول الله صلوات الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال الله عز وجل فاستغفروني أغفر لكم ، وكما قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً)، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).
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