نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع مكتب عقارات في الإمارات وكيفية عمل دراسة جدوى ناجحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع مكتب عقارات في الإمارات ، العقارات هي الاستثمار الأكثر ربحًا والأكثر طلبًا أيضًا للجميع، وإن كنت تضغط على دواسة البنزين للانطلاق نحو الاستثمار العقاري في الإمارات انتظر والقِ نظرة على دراسة جدوى مشروع مكتب عقارات في الإمارات، لأنها قد تكون دليلًا لك مصغرًا أو تعطي لك لمحة بسيطة عما يجب مراعاته والإلمام به قبل الانطلاق لتحقيق ما تحلم به من أرباح وريادة في السوق الاستثماري العقاري.

مشروع مكتب عقارات في الإمارات

يعد هذا المشروع من المشروعات الخدمية التي تعتبر من فئة المشروعات الربحية الناجحة إذا تم التخطيط لها بشكل مُحكم، وإجراء التحليلات الصائبة في سوق العقارات لاختيار الأنسب والأفضل.

وفهم دراسة ما يحتاج له العملاء عند الشراء، والقدرة على التوفيق بين البائع والمشتري.

وقبل معرفة تفاصيل ما جاء في دراسة جدوى مشروع مكتب عقارات في الإمارات يجب الإلمام ببعض التفاصيل مثل:

تسويق العقارات سواء أكان في الشراء أو البيع لابد أن يتم من خلال مندوبين مدربين على أعلى مستوى لضمان تحقيق الربح في جميع الحالات.

إجراء التحليلات التسويقية عن العقارات، ومعرفة أحدث الأسعار، وإطلاق العروض والتسهيلات في السداد لجذب أكبر عدد من العملاء.

عدم اقتصار العمل على نوع محدد من العقارات أو في إمارة محددة، في البداية يمكن تحديد أعمال المكتب ثم تعميم العمل في جميع أنحاء الإمارات.

دراسة جدوى مشروع مكتب عقارات في الإمارات

دراسة الجدوى توضح بالتفصيل ما كنا نوضحه في طبيعة مشروع مكتب عقارات في الإمارات، عما يحتاجه المشروع حتى يحقق الأرباح المتوقعة في فترة وجيزة:

توضيح مهام مكتب العقارات

كما أشرنا بالسابق عن طبيعة مشروع مكتب العقارات، يجب أن تتم الدراسة على أساس المهام التي ستؤول له مثل:-

تخصيص المكتب لأعمال البيع فقط أو الشراء والبيع، كيفية توفير الخدمات التي يحتاج لها العملاء، كيف يتم احتساب العمولة.

موقع المكتب

ننوه أن موقع المكتب يجب أن يكون استراتيجي قادر على تلبية رغبات كل العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات.

لذا نصيحتنا الأساسية في دراسة جدوى مشروع مكتب عقارات في الإمارات تخصيص رأس مال مناسب خاص باختيار موقع حيوي وأيضًا بمساحة واسعة نوعًا ما حتى يمكن من خلالها استضافة عملاء أكثر.

رأس المال للمشروع

لن يتطلب المشروع رأس مال كبير فهو يقتصر على رأس مال لشراء المكتب وتجهيزه من أساس مكتبي، واختيار تصميم داخلي أنيق، وبهذا يمكن حصر رأس المال بحسب كماليات وأساسيات المكتب من الداخل.

ويمكن أن تبدأ الميزانية من 30 ألف درهم حتى 50 ألف درهم، وبالطبع أنت المتحكم الرئيسي في شراء الأساسيات والمستلزمات.

مستلزمات مكتب العقارات

بالرغم من عدم الحاجة لمتطلبات ومستلزمات كثيرة لمكتب العقارات، إلا أنه أيضًا لا يمكن البدء في استقبال طلبات العملاء إلا بتوفر مستلزمات أساسية يجب أيضًا تخصيص رأس مال خاص بها مثل:

الطابعات.

أجهزة كمبيوتر.

أثاث مكتبي.

ورق مكتبي.

عقود بيع، إيجار، سندات صرف وقبض.

العمالة المطلوبة في مشروع مكتب عقارات بالإمارات

لا يجب ألا نذكر عدد العمالة المطلوبة في دراسة جدوى مشروع مكتب عقارات في الإمارات، لأنها تعتبر الكوادر البشرية التي يجب أن تكون مدربة بشكل مميز على توفير ما يبحث عنه العملاء، وجذبه بالعروض المطلوبة.

ويمكن في البداية اختيار عدد من العمالة الأساسية فقط مثل موظف الأمن، موظف خدمة عملاء، موظفين استقبال العملاء وتقديم العروض، ومع الوقت يمكن زيادة العمالة.

التسويق والإعلان عن المكتب