نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما منذ قليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الإعلامي المصري مصطفى بكري منذ دقائق عن وفاة أحد الإعلاميين المصريين الذين أثروا بشكل كبير في الإعلام المصري وهو الإعلامي المصري القدير مفيد فوزي، حيث عانى الإعلامي الراحل من المرض لفترة دامت لأكثر من شهر وتدهورت حالته الصحية بعد ذلك مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات، ومع التدهور المستمر أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 89 عام وسنتعرف معًا على أدق التفاصيل بخصوص تدهور حالته الصحية.

وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي

كشف الإعلامي الشهير مصطفى بكري من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عبر تغريده عن وفاة الإعلامي الشهير مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عام، حيث قضى الراحل فترة ليست بالقصيرة في إحدى مستشفيات مصر الخاصة، وبعد تدهور حالته الصحية أكثر تم نقله إلى العناية المركزة، وتطلّب الأمر تركيب دعامات وعمل قسطرة في القنوات المرارية ولكن الأمر لم يجدي وتوفي الإعلامي صباح اليوم.

الإعلامي المصري مفيد فوزي

وُلد الإعلامي المصري مفيد فوزي في يوم الـ19 من شهر يونيو لعام 1933م، وتخرّج من جامعة القاهرة – كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في عام 1959م، وكان يتمتع الراحل بموهبة عظيمة في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون مما أدى إلى تلقيبه بـ” المحاور”.

والد الراحل مفيد فوزي كان موظفًا في وزارة الصحة المصرية أما والدته فكانت ربة منزل ولها دور كبير في نجاحه وتشجعيه على الدخول إلى عالم الإذاعة فهي مَن رأت به هذه الموهبة منذ الصغر، وفي عام 1968م في شهر مايو تزوّج الراحل من الإذاعية الراحلة أمال العمدة، وأنجب منها حنان مفيد فوزي وهي كاتبة صحفية شهيرة.

تمتعت برامج الراحل مفيد فوزي بالتشويق والنجاح، حيث كانت كل حواراته ناجحة مما جعله يُلقب بـ “المحاور” وجعلته واحدًا من أفضل وأهم الشخصيات الفنية والسياسية والأدبية ليس في جمهورية مصر العربية فقط وإنما في الوطن العربي أجمع، ويعتبر الراحل هو من أوائل العرب الذي قدّم فكرة “تصحيف التلفزيون” و “تلفزة الصحافة”، ومن الإذاعيين الذين تتلمذوا على يديه أحمد بهاء الدين والذي بدأ بتقديم برنامج “صباح الخير”.