شوف عروض اكسترا اليوم خصومات ولا في الخيال تصل ل ٦٠% علي جميع المنتجات

عروض اكسترا السعودية على الدفايات وأجهزة اللاب توب أصبحت مطلب متكرر من كافة عملاء معارض اكسترا العملاقة، والتي يتم طرحها على كافة المقتنيات المختلفة، وهو ما يمنح العملاء توفير جيد في كثير من الأحيان، هذا ويمكنك الحصول على تلك العروض من خلال كافة منافذ اكسترا السعودية، والتي تقدم خدمات التوصيل ضمن المزيد من الخدمات المختلفة.

عروض اكسترا اليوم

لدى اكسترا السعودية أقوى العروض المختلفة التي لا منافس لها، والتي من أبرزها عروض الدفايات التالية:

دفاية زيتية من كلاس برو 2500 وات معززة بـ 3 مستويات للحرارة 15 ريشة لون أبيض بسعر 329 ريال سعودي.

مع أقوى دفاية زيتية من كلاس برو أيضًا لون أبيض 3 مستويات حرارة بسعر 399 ريال سعودي.

هذا إلى جانب عروض كلاس برو على الدفاية الزيتية بقوة 2500 وات عدد 13 ريشة ألوان أبيض وأسود بسعر 509 ريال سعودي.

كذلك الحال بالنسبة للعروض على الدفاية الكهربائية كولين 3 مستويات دافئة 2000 وات بسعر 149 ريال سعودي.

مع عروض اكسترا على الدفايات كولن 2000 وات لون أبيض بسعر 135 ريال سعودي.

كما تقدم اكسترا عروض دفايات كولين المدورة بعدد 6 شمعات 3 مستويات حرارة بجسم من الفولاذ بسعر 259 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية