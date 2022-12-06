نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم خصومات ولا في الخيال تصل ل ٦٠% علي جميع المنتجات في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية على الدفايات وأجهزة اللاب توب أصبحت مطلب متكرر من كافة عملاء معارض اكسترا العملاقة، والتي يتم طرحها على كافة المقتنيات المختلفة، وهو ما يمنح العملاء توفير جيد في كثير من الأحيان، هذا ويمكنك الحصول على تلك العروض من خلال كافة منافذ اكسترا السعودية، والتي تقدم خدمات التوصيل ضمن المزيد من الخدمات المختلفة.
عروض اكسترا اليوم
لدى اكسترا السعودية أقوى العروض المختلفة التي لا منافس لها، والتي من أبرزها عروض الدفايات التالية:
- دفاية زيتية من كلاس برو 2500 وات معززة بـ 3 مستويات للحرارة 15 ريشة لون أبيض بسعر 329 ريال سعودي.
- مع أقوى دفاية زيتية من كلاس برو أيضًا لون أبيض 3 مستويات حرارة بسعر 399 ريال سعودي.
- هذا إلى جانب عروض كلاس برو على الدفاية الزيتية بقوة 2500 وات عدد 13 ريشة ألوان أبيض وأسود بسعر 509 ريال سعودي.
كذلك الحال بالنسبة للعروض على الدفاية الكهربائية كولين 3 مستويات دافئة 2000 وات بسعر 149 ريال سعودي.
مع عروض اكسترا على الدفايات كولن 2000 وات لون أبيض بسعر 135 ريال سعودي.
كما تقدم اكسترا عروض دفايات كولين المدورة بعدد 6 شمعات 3 مستويات حرارة بجسم من الفولاذ بسعر 259 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
- أما فيما يخص أدوات العناية الشخصية والمنزلية التي تقدم اكسترا المزيد من العروض والتخفيضات المختلفة، التي من أبرزها ما يلي:
- ماكينة فيليبس لإزالة الوبر من الأنسجة لون بينك بسعر 45 ريال سعودي.
- مكواة بخار فيليبس 2000 وات عامودية 5 إعدادات بخار لون بنفسجي بسعر 679 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية سعة 21 لتر من هيتاشي بسعر 799 ريال سعودي.
- منقي هواء لون أبيض من كلاس برو يغطي حتى 30 متر مربع 29 وات بسعر 299 ريال سعودي.
- مكنسة تنظيف هوم بلاتينيوم لتنظيف السجاد تعمل اتوماتيك بسعر 1209 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا اليوم خصومات ولا في الخيال تصل ل ٦٠% علي جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.