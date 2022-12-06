شوف تمتع بأقوى عروض الشتاء من لولو هايبر ماركت للمفروشات والأثاث الخارجي

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض مهرجان السوبر للشتاء على المفروشات والبطاطين وغيرها من الأثاث الخارجي، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية السابق ذكرها في مقال سابق، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة للحصول على متعة التسوق مع لولو ماركت المنطقة الشرقية، حتى يوم العاشر من ديسمبر الجاري من خلال جميع الفروع الجاهزة دائماً لخدمتكم، ولا تنسى التعرف على عروض الأدوات المنزلية المتنوعة وباقي العروض الأخرى. أقوى عروض لولو هايبر ماركت لشتاء 2023 والأثاث الخارجي كاسا هوم بطانية مقاس 160*220 سم وزن 2 كيلو جرام بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

سومر فيلد طقم شرشف سرير كبير قطعتين بالإضافة إلى 4 قطع غطاء وسادة بسعر 84 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

توليب شرشف سرير مفرد + غطاء وسادة قطعة واحدة بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

وأقوى العروض على كانون طقم لحاف ناعم الملمس كبير تقليم جاكار مكون من مجموعة 6 قطع بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 479 ريال. بارباريلا مناشف يد مقاس 41*71 سم بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

عرض خاص على طقم سوبر فيلد ستارة نافذة مكون من قطعتين بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

بي إس بي خزانة ملابس بابين بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال. وأقوى العروض على ريلاكس طقم أريكة حديقة + طاولة قهوة فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,259 ريال.

مظلة خارجية من ريلاكس مقاس 3*3 متر بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

كرسي أورجوحة من ريلاكس بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال. عروض أخرى متنوعة من السلع كرافت جبنه شيدر قابلة للدهن عرض خاص على عبوتين بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

بوك جبنة شرائح شيدر او جبنه قليلة الدسم وزن 200 جرام بسعر 950 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

لبنة وصفة تركية من بوك وزن 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال. رحمة زيت زيتون بكر ممتاز سعة 500 مل بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

جرين فارمز أرز مصري وزن 5 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

وعرض خاص على بونتا حليب مجفف مدعم وزن العبوة 1.8 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال. عمر شويل - جدة تمتع بأقوى عروض الشتاء من لولو هايبر ماركت للمفروشات والأثاث الخارجي - ثقفني اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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