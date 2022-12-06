نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم عروض اليوم على السلع الغذائية في المقال التالي

يقدم العثيم عروض اليوم على مئات السلع والمنتجات الاستهلاكية الغذائية باختلاف أشكالها وأنواعها، من بين السلع المشمولة بالعرض الأرز البسمتي، الزيت، الدجاج المجمد والفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة فضلاً عن أنواع مختلفة من اللحوم المحلية والمستورة من مختلف دول العالم، كما توجد العديد من أنواع التوابل والبهارات والمكسرات أيضاً، تستمر عروض العثيم مول كل اسبوع من يوم الأربعاء إلى الثلاثاء، كما توجد عروض الطازج التي يوفرها لعملاءه يوم الإثنين من كل أسبوع، فضلاً عن عروض نهاية الأسبوع. العثيم عروض اليوم يقدم المول تخفيضات على أنواع متعددة من منتجات الألبان من الزبدة والجبن وشبيهة الجبن والحليب والزبادي أيضاً حيث يمكنك الحصول على كرتون من حليب المراعي كامل الدسم 12 × 1 لتر مقابل 59.95 ريال فقط بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

احصل على حبتان من شبيهة جبن المراعي برجر شرائح 10 حبات وزن 200 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 18 ريال ووفر خمس ريالات.

تستطيع الحصول على كرتون من عصير برتقال المراعي 18 × 140 مل، سعر الكرتون داخل العرض 14.5 ريال بدلاً من 18 ريال سعودي.

زبادي المراعي يوناني فراولة وزن الحبة 150 جرام، احصل على حبتان منه مقابل 6.95 ريال بدلاً من 10 ريال.

زبدة المراعي غير مملحة وزن الحبة 100 جم اشتري حبتان بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال. أسواق عبد الله العثيم أمريكانا زنجر روبيان بالبقسماط وزن الحبة 750 جرام ثمن الحبة 48.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال.

اشتري حبة من دجاج ساديا تندر/ اسكالوب وزن 480 جرام مقابل 12.95 ريال.

عرض من العثيم على مسحب الدجاج عادي أو حراق 750 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال للحبة.

ستربس دجاج رويال بالثوم وزن الحبة 750 جرام مقابل 17.95 ريال للحبة بدلاً من 31.5 ريال سعودي.

داري جوافة مجمدة وزن كيلو جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال للحبتان. سوق العثيم احصل على ربطة من زيت أولايت كانولا 2 × 1.5 لتر مقابل 37.95 ريال بدلا من 49.95 ريال سعودي.

كريم كارميل جرينز فانيليا يوجد بكل ربطة 12 حبة وزن الحبة 70 جرام، ثمن الربطة قبل الخصم 38.95 ريال بينما بعد التخفيض أصبح 29.95 ريال.

زيت هالة دوار الشمس عبوة لتر ونص مقابل 13.5 ريال بدلا من 19.95 ريال.

ثلاث حبات من تونة فريشكو زيت دوار الشمس وزن الحبة 100 جرام بسعر 8.95 ريال بدلا من 13.35 ريال. عمر شويل - جدة العثيم عروض اليوم على السلع الغذائية - ثقفني تابع رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444برقم الهوية للرجال على رتبة جندي عبر منصة (أبشر - توظيف) jobs.sa والشروط المطلوبة

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