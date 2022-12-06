شوف عروض جرير السعودية نهاية العام على الشاشات تبدأ من 40% في جميع الفروع

عروض جرير السعودية شملت المزيد من الأجهزة المنزلية، والأجهزة الذكية والكتب والأدوات المدرسية وغيرها من المنتجات الأخرى التي يحتاج إليها الكثير من العملاء، والتي تهتم معارض جرير بطرحها بشكل مستمر عبر منافذها المختلفة في شتى الأرجاء، لاسيما داخل حدود المملكة العربية السعودية.

عروض جرير السعودية

المزيد من العروض التي تقدمها جرير السعودية أصبحت فرصة مذهلة تقدمها منافذ جرير إلى كل عملائها، ومن صور ذلك ما يلي:

بروجكتر بينكيو EX600 دي ال بي 3600 لومن بسعر 2499 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على بروجكتر TK700 دي ال بي 3200 لومن بسعر 4999 ريال سعودي.

هذا إلى جانب شاشة عرض سامسونج LED 24 بوصة منحنية 144 HZ بسعر 749 ريال سعودي.

كذلك الحال فيما يخص شاشة ال جي الترا جير LED بدقة 1080 بيكسيل 240 HZ بحجم 27 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي.

مع أقوى شاشة عرض من سامسونج أوديسي نييو جي 9 منحنية 240 هرتز 49 بوصة LED بسعر 6499 ريال سعودي.

أما عن عرض بروجكتر بينكيو TK700 دي بي إل 3200 لومن بسعر 4999 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير

كما تسعى مكتبات جرير في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها إلى طرح المزيد من العروض المختلفة، التي من أبرزها ما يلي: