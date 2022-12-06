شوف عروض اكسترا السعودية الأخيرة لمدة 3 أيام على أجهزة المطبخ تصل إلى 50%

عروض اكسترا السعودية التي لاقت رواج مميز وانتشار جيد بين العديد من المعارض الأخرى المختلفة؛ حيث تسعى اكسترا باستمرار إلى تقديم العروض والتخفيضات والخصومات التي لا مثيل لها والتي يفضلها الكثير من عملاء اكسترا في كافة المنافذ، ولعل أبرز خدمات اكسترا خدمات الاستبدال والإرجاع، والتوصيل إلى المنازل، هذا إلى جانب ميزة الدفع الآمن.

عروض اكسترا السعودية

تقدم اكسترا السعودية المزيد من العروض والتخفيضات والخصومات التي لا تقبل التنافس، والتي من أبرزها ما يلي:

لاب توب لينوفو إيه إم دي رايزون 5 سعة 512 جيجا بايت 15.6 بوصة لون رمادي بسعر 1949 ريال سعودي.

مع عروض هواوي على لاب توب ميت بوك دي 15 بوصة كور آي 8.5 جيجا رام 256 جيجا بايت لون فضي بسعر 2199 ريال سعودي.

أجهزة لابتوب من آبل ماك بوك آبر إم 1 شاشة 13 بوصة 8 جيجا رام 256 جيجا بايت بصمة لون رمادي بسعر 4099 ريال سعودي.

هذا إلى جانب عرض لاب توب لينوفو كور اي 5 سعة 512 جيجا شاشة 15.6 بوصة لون رمادي بسعر 2899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا سعودية

من أقوى التخفيضات التي تقوم بها اكسترا السعودية هو ما يتم عرضه على أجهزة المطبخ الحديثة، والتي من أشهرها ما يلي: