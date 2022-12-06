نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية الأخيرة لمدة 3 أيام على أجهزة المطبخ تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية التي لاقت رواج مميز وانتشار جيد بين العديد من المعارض الأخرى المختلفة؛ حيث تسعى اكسترا باستمرار إلى تقديم العروض والتخفيضات والخصومات التي لا مثيل لها والتي يفضلها الكثير من عملاء اكسترا في كافة المنافذ، ولعل أبرز خدمات اكسترا خدمات الاستبدال والإرجاع، والتوصيل إلى المنازل، هذا إلى جانب ميزة الدفع الآمن.
عروض اكسترا السعودية
تقدم اكسترا السعودية المزيد من العروض والتخفيضات والخصومات التي لا تقبل التنافس، والتي من أبرزها ما يلي:
- لاب توب لينوفو إيه إم دي رايزون 5 سعة 512 جيجا بايت 15.6 بوصة لون رمادي بسعر 1949 ريال سعودي.
- مع عروض هواوي على لاب توب ميت بوك دي 15 بوصة كور آي 8.5 جيجا رام 256 جيجا بايت لون فضي بسعر 2199 ريال سعودي.
- أجهزة لابتوب من آبل ماك بوك آبر إم 1 شاشة 13 بوصة 8 جيجا رام 256 جيجا بايت بصمة لون رمادي بسعر 4099 ريال سعودي.
- هذا إلى جانب عرض لاب توب لينوفو كور اي 5 سعة 512 جيجا شاشة 15.6 بوصة لون رمادي بسعر 2899 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا سعودية
من أقوى التخفيضات التي تقوم بها اكسترا السعودية هو ما يتم عرضه على أجهزة المطبخ الحديثة، والتي من أشهرها ما يلي:
- قلاية صحية من فيليبس 4 لتر 0.8 كيلو لون أسود بسعر 299 ريال سعودي.
- كلاس برو براد ماء حار وبارد 520 وات لون أبيض بسعر 379 ريال سعودي.
- مضخة مياه محمولة من فيليبس قابلة للشحن لون أبيض بسعر 68 ريال سعودي.
- ميكرويف من ال جي 56 لتر سمارت انفرتر سهل التنظيف بسعر 849 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة لون أسود من فيليبس 750 وات 0.6 لتر بسعر 129 ريال سعودي.
- طقم خلاط كهربائي من فيليبس 2 في 1 سعة 1.9 لتر 450 وات لون أبيض بسعر 119 ريال سعودي.
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