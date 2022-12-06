شوف أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية تقدم بالأسعار أقوى التخفيضات في البلاك فرايدي

تعتبر أسواق العثيم من إحدى أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ولها الكثير من المميزات والخصائص أولها أنها تقوم ببيع المنتجات بأسعار مناسبة للجميع بالإضافة للعروض والخصومات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% مع العلم أن كافة المنتجات المقدمة من العثيم ذات جودة عالية، وفي نهاية العام تقدم العثيم أقوى عروض البلاك فرايدي، ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

تشتمل العرض لدى العثيم على الكثير من المنتجات الغذائية المتنوعة وفيما يلي أبرز تلك المنتجات التالي:

يحتوي العرض على أرز أبو كأس مزة بسمتي 10 كيلو جرام متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى زيت دوار الشمس أو زيت العربي نباتي متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على ساديا دجاج متوفر بسعر 143.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على لحم عجل بلدي بدون عظم متوفر بسعر 55.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على لحم عجل بلدي بالعظم متوفر بسعر 43.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على لحم عجل حاشي دون عظم متوفر بسعر 33.95 ريال سعودي.

عروض البلاك فرايدي العثيم السعودية

بالإضافة إلى مفروم بقر برازيلي مبرد متوفر بسعر 26.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على لحم خروف بربري بالعظم متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى ثوم متوفر بسعر 5.45 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على كوسا خضراء متوفرة بسعر 3.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى بخاري حمراء متوفرة بسعر 7.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على فاكهة الكيوي ويصل سعر الكيلو الواحد إلى 4.45 ريال سعودي.

أحدث عروض العثيم في البلاك فرايدي

بالإضافة إلى ليمون فيتنامي المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على زود كرواغون جبن بيضاء 5 حبات متوفرة بسعر 7.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى معمول أساور بالبر 450 جرام متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على شابورة شرائح زيت زيتون علبة متوفرة بسعر 9.50 ريال سعودي. يحتوي العرض على شبيهة جبن بقرات الثلاث دنماركي بيضاء متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى مرتديلا حلواني دجاج سادة متوفرة بسعر 39.95 ريال سعودي بجميع فروع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات العثيم بالسعودية

مازالت عروض العقيم مستمرة وتحرص متاجر العثيم على تجديد عروضها بشكل دوري وإليكم في السطور الآتية عروض وتخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية: