شوف عروض اكسترا السعودية بمناسبة كأس العالم تخفيضات تصل إلى 50% في جميع الأقسام

عروض اكسترا السعودية لا حصر لها لاسيما تلك العروض التي تم طرحها من خلال الجمعة البيضاء الذي يترقبه الكثير من عملاء ذلك المتجر الشهير؛ حيث يقدم اكسترا المزيد من الخدمات المميزة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر، من سهولة في التعامل، سرعة في التوصيل، طرق دفع آمنة، وغير ذلك من الأمور الأخرى يستمتع بها العميل عند التسوق من اكسترا.

عروض اكسترا السعودية

تسعى اكسترا السعودية إلى تقديم العديد من العروض التي يفضلها كافة العملاء، والتي يبحث عنها الكثيرون باستمرار، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:

ماكينة حلاقة لاسلكية من وول قابلة للشحن تعمل لمدة تصل إلى 60 دقيقة بسعر 99 ريال سعودي.

غسالة تعبئة أمامية من كاندي غسيل وتجفيف 14 كيلو لون فحمي بسعر 2299 ريال سعودي.

مثقاب مطرقي كلاس برو 610 وات بسعر 95 ريال سعودي.

شاشة 42 بوصة من كلاس برو اندرويد 0.9 ، 60 هرتز بسعر 799 ريال سعودي.

كابل شحن آيفون 6 من جووي لون أبيض بسعر 29 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

المزيد من التخفيضات المميزة فقط لدى اكسترا فرع السعودية الذي يقدم المزيد من العروض الترويجية التي تناسب الجميع، والتي من أشهرها ما يلي: