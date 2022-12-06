نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية بمناسبة كأس العالم تخفيضات تصل إلى 50% في جميع الأقسام في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية لا حصر لها لاسيما تلك العروض التي تم طرحها من خلال الجمعة البيضاء الذي يترقبه الكثير من عملاء ذلك المتجر الشهير؛ حيث يقدم اكسترا المزيد من الخدمات المميزة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر، من سهولة في التعامل، سرعة في التوصيل، طرق دفع آمنة، وغير ذلك من الأمور الأخرى يستمتع بها العميل عند التسوق من اكسترا.
عروض اكسترا السعودية
تسعى اكسترا السعودية إلى تقديم العديد من العروض التي يفضلها كافة العملاء، والتي يبحث عنها الكثيرون باستمرار، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- ماكينة حلاقة لاسلكية من وول قابلة للشحن تعمل لمدة تصل إلى 60 دقيقة بسعر 99 ريال سعودي.
- غسالة تعبئة أمامية من كاندي غسيل وتجفيف 14 كيلو لون فحمي بسعر 2299 ريال سعودي.
- مثقاب مطرقي كلاس برو 610 وات بسعر 95 ريال سعودي.
- شاشة 42 بوصة من كلاس برو اندرويد 0.9 ، 60 هرتز بسعر 799 ريال سعودي.
- كابل شحن آيفون 6 من جووي لون أبيض بسعر 29 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
المزيد من التخفيضات المميزة فقط لدى اكسترا فرع السعودية الذي يقدم المزيد من العروض الترويجية التي تناسب الجميع، والتي من أشهرها ما يلي:
- بنك طاقة لون أسود من جووي هيرو 20 قوة 20000 مللي أمبير بسعر 69 ريال سعودي.
- ثلاجة إل جي كمبروسر لون فضي 20 قدم بسعر 5499 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية من هيتاشي سعة 21 لتر بسعر 799 ريال سعودي.
- ماكينة تحضير اسبريسو 15 بار 1.8 لتر 1500 وات ستيل لون أسود بسعر 2499 ريال سعودي.
- مكيف جداري كلاس برو مزود بتقنية الواي فاي 17800 وحدة روتاري بارد بسعر 1999 ريال سعودي.
- غسالة صحون بخار إل جي خامة ستيل 10 برامج بسعر 3899 ريال سعودي.
- مكواة بخار عمودية 1700 وات 1.5 لتر لون أسود وبيج بسعر 315 ريال سعودي.
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