نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جرير بالمملكة العربية السعودية تقدم أقوى عروضها على الأطلاق في نهاية 2022 في المقال التالي
تعتبر جرير من أشهر المتاجر التي تخصصت في بيع الأجهزة الإلكترونية سواء شاشات او أجهزة محمول وتميزت جرير بالكثير من المزايا التي من بينها أسعارها المناسبة للجميع بالإضافة لتقديمها لعروض وتخفيضات قوية تصل نسبتها لأكثر من 50% على مختلف الأجهزة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض جرير بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير بالمملكة العربية السعودية
تقدم جرير الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
- يشتمل العرض على شاشة سامسونج 65 بوصة مع دقة 4 كي الترا اتش دي أو ال أي دي متوفرة باللون الفضي وسعرها هو 9.999 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شاشة سامسونج 85 بوصة متوفرة باللون التيتان الرمادي مع دقة 4 كي الترا اتش دي النقاط الرباعية متوفرة بلون التيتان الرمادي وسعرها هو 9.499 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على شاشة ال جي 55 بوصة دقة 4 كي الترا اتش دي أو ال أي دي أسود ِa2 متوفرة بسعر 4.099 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شاشة هاير 65 بوصة تلفزيون أندرويد مع دقة 4 كي الترا اتش دي أو ال أي دي متوفرة باللون الفضي وسعرها هو 4.999 ريال سعودي.
عروض جرير لنهاية العام 2022
- يشتمل العرض على شاشة سامسونج 65 بوصة متوفرة بسعر 6.2999 ريال سعودي.
- كما يشتمل على شاشة سامسونج 75 بوصة مع دقة 4 كي الترا اتش دي النقاط الرباعية كيو ال أي دي تيتان رمادي متوفرة بسعر 6.899 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على شاشة سوني 65 بوصة مع دقة 4 كي الترا اتش دي أو ال أي دي متوفرة باللون الأسود وسعره هو 9.499 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى شاشة سامسونج 55 بوصة مع دقة 4 كي الترا اتش دي، النقاط الرباعية، كيو ال أي دي متوفرة بلون تيتان رمادي وسعرها هو 3.599 ريال سعودي.
عروض جرير السعودية
- كما يحتوي على هاير 65 بوصة تلفزيون أندرويد دقة 4 كي الترا اتش دي اتش كيو ال أي دي متوفرة باللون الأسود وسعرها 2.699 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على سوني 75 بوصة متوفرة بدقة 4 كي الترا اتش دي، دي ال ي دي اسود متوفرة بسعر 5.699 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على كمبيوتر محمول 15.6 بوصة انتل كور أي 9 ويندوز 11 متوفر بسعر 2.999 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على هواوي ميت بوك اكس بر كمبيوتر محمول 13.9 بوصة، انتل كور أي 7 15 جيجا بايت، 1 تيرا بايت اس اس دي ويندوز 10 متوفر بسعر 4.499 ريال سعودي.
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