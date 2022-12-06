نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا السعودية تنزيلات تصل إلى 60% على أجهزة المنزل والالكترونيات في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية والتخفيضات التي تقدمها إلى كل عملائها وصلت إلى نسبة 50% وهو ما منح معرض اكسترا السعودية المزيد من الانتشار والشهرة بين الكثيرين من مستخدميه لاسيما تلك العروض التي قدمها البنك الأهلي لعملاء موقع اكسترا الشهير، كل هذا وأكثر نعرضه لكم فيما يلي بشكل مفصل حتى يتسنى لكم الاستفادة بتلك العروض المميزة.
عروض اكسترا السعودية
لقد قدمت اكسترا المزيد من العروض المميزة التي نالت إعجاب كافة العملاء داخل المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك العروض ما يلي:
- راوتر هواوي واي فاي لون أبيض بسعر 199 ريال سعودي.
- تليفزيون كلاس برو 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 1799 ريال سعودي.
- فرشاة الشعر فيليبس لون أسود بالهواء الساخن بسعر 147 ريال سعودي.
- جوال هونر 50 جي 5 بسعة 128 جيجا لون أسود بسعر 999 ريال سعودي.
- بنك طاقة جووي هيرو 10 بقوة 1000 مللي أمبير لون أسود بسعر 39 ريال سعودي.
- شاشة كلاس برو 55 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 1299 ريال سعودي.
- سوار مراقبة الأكسجين في الدم لون أسود من هونر بسعر 99 ريال سعودي.
خصومات اكسترا السعودية
إلى جانب ذلك هناك المزيد من الخصومات التي تم عرضها ضمن مقتنيات اكسترا السعودية والتي منحت العميل مزيد من التوفير، ومن صور ذلك ما يلي:
- ميزان شنط إلكتروني من هومز حمولة أقصى حد تصل إلى 50 كيلو بسعر 29 ريال سعودي.
- سماعة بلوتوث شاومي ريد مي لون أبيض بسعر 99 ريال سعودي.
- قلاية صحية من فيليبس سعة 4.1 لتر، 0.8 كيلو لون أسود بسعر 299 ريال سعودي.
- غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو تجفيف 6 كيلو انفيرتر لون فحمي بسعر 1699 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة براون 6 في 1 لون أسود بسعر 89 ريال سعودي.
- ثلاجة سامسونج 16.3 قدم انفرتر معززة بتقنية البخار إنوكس بسعر 2499 ريال سعودي.
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