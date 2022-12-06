شوف عروض العثيم 6 ديسمبر ولمدة أسبوع بخصم يتخطى 40% على المأكولات والأجهزة الكهربائية

عروض العثيم نقدمها لحضراتكم اليوم 6 ديسمبر الموافق 12 ربيع آخر ولمدة أسبوع بخصم يتخطى 40% على المأكولات والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وإليكم تفاصيل العروض من خلال الصور القادمة، فتابعونا….

عروض العثيم السعودية اليوم وحتى نفاذ الكميات

عروض خاصة نقدمها لكم اليوم 6 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات، ومنها: خصم على سعر زيتون فورد جايت الأخضر المشوي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار زيتون أكورسا الأسود، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر مربى الفرولة من شهد، ولبنة بريزيدون المميزة، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار لانشون أمريكانا بالديك الرومي المدخن، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مرتديلا حلواني بالدجاج السادة، وخصم آخر على سعر شبيهة الجبنة من البقرات الثلاثة الدنماركية البيضاء، وتخفيض آخر على سعر جبن الطيب الأبيض بالملح الخفيف، وغيرهم من تخفيضات حصرية على أسعار الجبنة الرومي المصرية من تشيزالاند، والزبدة الإمراتية غير المملحة.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

خصومات مميزة اليوم على أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة، ومنها: خصم على سعر صينية الفرن من كاسا بونيتا المسطتيلة والبيضاوية، وعرض آخر منهم على سعر طقم القدور من تيفال، وترمس البصرة بحجم 3 لتر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار قدور الضغط من ترست، والمقلاة التيفال من إيزي كلين، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار قدر الضغط الغير لاصق المميز، وطقم القدور من برايت هوم الرخامي، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر طقم القدور من بلاكستون بعدد 11 قطعة، وطقم القدور من بلاك سوبر كوك التيفال بعدد 7 قطع، وغيرهم.

عروض خاصة اليوم من العثيم هايبر ماركت بالسعودية

توجد أيضاً داخل فروع العثيم هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار الأجهزة الكهربائية المختلفة، ومنها: الشاشات الحديثة كشاشة أونيكس المميزة الرؤية بحجم 50 بوصة ال أي سمارت، وخصم مميز آخر منهم على سعر شاشة السهم ال أي دي سمارت بحجم 58 بوصة، وخصم آخر على سعر المسرح المنزلي من جيباس ، وتخفيضات منزعة على باقي الشاشات الكهربائية الليد مثل شاشات سوني بأحجامها.