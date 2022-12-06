نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 6 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر على جميع مستحضرات العناية بالكبار وبالأطفال Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وعروض خاصة جداً اليوم السادس من ديسمبر الموافق 12 ربيع أول وحتى الثاني عشر من ديسمبر على أسعار جميع مستلزمات العناية الشخصية ومستلزمات العناية بالطفل، حيث لديهم عروض عدة على أسعار حفائض الأطفال، وجميع الزيوت، والشامبوهات، وكافة أنواع الصبغات والكريمات، وغيرهم، حيث بالفروع خصم يصل إلى 44% ولفترة محدودة…

عروض بنده اليوم 6 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات Panda

عروض خاصة اليوم السادس من ديسمبر على أسعار سلع مختلفة، وتشمل: خصم على سعر الكريم المضاد للالتهابات من سودوكريم، وتخفيض آخر على سعر منتجات بيبي جوي وخاصة بامبرز مقاس 1، وتخفيض مميز آخر على سعر منتج الأطفال الوحيد الذي يحتوي على البايواكوالا، والمناديل المببلة للأطفال للبشرة الحساسة من بيبي جوي Babyjoy، وعرض آخر على سعر مناديل الأطفال من بامبرز، وعلى سعر المناديل المائية للأطفال بندة، وكذلك يوجد بالماركت تخفيض على سعر منتجات بيوجن، وغيرهم.

عروض خاصة اليوم من بندة السعودية Panda Ksa

خصومات خاصة اليوم على أسعار: البخاخ مزيل العرق من اكس، ومزيل العرق المميز النسائي، كما بالماركت خصم على سعر مزيل العرق من رول أون بيزلين، وتخفيضات أخرى منهم على الصابون السائل لليدين المضاد للبكتريا من الصابون السائل لليدين المضاد للبكتريا من لايفبوي، وخصم آخر على سعر الصابون المضاد للبكتريا من لايفوي Lifebouy، وخصم آخر على سعر صابون لوكس، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار الصابون لوكس، وخصم آخر على سعر صابون دورو Duro.

عروض خاصة من بنده السعودية Panda hyper market

عروض خاصة اليوم من بنده هايبر ماركت Panda، ومنهم: خصم على سعر الصابون السائل للإستحمام المضاد للبكتريا من ديتول Dettol، وغيرهم من عروض على أسعار جل الإستحمام الرجالي النيفيا انيررجي، وخصم على سعر سائل تنظيف اليدين من لوكس Lux، والصابون السائل المضاد للبكتريا من ديتول Dettol، وغيرهم من عروض أخرى بباقي الفروع، والشاملة عروض على أسعار جميع حفائض الأطفال من بامبرز بمقاساتها المختلفة، وتخفيضات أخرى على جل نفيا بيور من للإستحمام من امباكت، وغيرهم.