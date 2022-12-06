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طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.. هاتي كوباية دقيق و حضريها

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رياض - احمد صلاح - تعد الكيكة الاسفنجية إحدى الطرق التي نعد بها الكيكات، و هي من أسهل طرق التحضير، و يمكن تحضيرها و تزيينها بمذاقات مختلفة مثل الشوكولا، الفانيليا، كريمة الحليب أو الفريز… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، لتقدميها لعائلتك ليستمتعوا بمذاقها اللذيذ.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

  • حوالي ال40 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص
  • .و بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكيكة
  • الاسفنجية.

  • مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية

  • كوبين من الدقيق.
  • كوب حليب.
  • ظرف فانيليا.
  • ظرف بيكنج باودر.
  • 3 حبات بيض.
  • كوب من السكر.
  • قالب زبدة.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية

  1. في البداية، نقوم بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  2. ثم نقوم بخفق الزبدة مع السكر و البيض و الفانيليا بشكل جيد.
  3. ثم نضيف عليهم، الطحين و البيكنج باودر، ثم بعد ذلك نضيف الحليب، و نحرك المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
  4. بعدها ندهن صينية الفرن بالزبدة و نرش عليها الطحين، و نسكب المزيج في الصينية.
  5. نضع الصينية بالفرن و لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
  6. بعد أن تبرد يمكنك تزيين الكيكة بما ترغبين من أن أنواع الكريمة و الفواكه.

و بذلك تكون الكيكة الاسفنجية الشهية أصبحت جاهزة لتقدميها للطعام، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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