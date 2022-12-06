انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.. هاتي كوباية دقيق و حضريها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الكيكة الاسفنجية إحدى الطرق التي نعد بها الكيكات، و هي من أسهل طرق التحضير، و يمكن تحضيرها و تزيينها بمذاقات مختلفة مثل الشوكولا، الفانيليا، كريمة الحليب أو الفريز… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، لتقدميها لعائلتك ليستمتعوا بمذاقها اللذيذ.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية
- حوالي ال40 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص
- .و بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكيكة
- الاسفنجية.
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مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية
- كوبين من الدقيق.
- كوب حليب.
- ظرف فانيليا.
- ظرف بيكنج باودر.
- 3 حبات بيض.
- كوب من السكر.
- قالب زبدة.
خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية
- في البداية، نقوم بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ثم نقوم بخفق الزبدة مع السكر و البيض و الفانيليا بشكل جيد.
- ثم نضيف عليهم، الطحين و البيكنج باودر، ثم بعد ذلك نضيف الحليب، و نحرك المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
- بعدها ندهن صينية الفرن بالزبدة و نرش عليها الطحين، و نسكب المزيج في الصينية.
- نضع الصينية بالفرن و لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
- بعد أن تبرد يمكنك تزيين الكيكة بما ترغبين من أن أنواع الكريمة و الفواكه.
و بذلك تكون الكيكة الاسفنجية الشهية أصبحت جاهزة لتقدميها للطعام، و بالهناء و العافية.