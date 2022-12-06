انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.. هاتي كوباية دقيق و حضريها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد الكيكة الاسفنجية إحدى الطرق التي نعد بها الكيكات، و هي من أسهل طرق التحضير، و يمكن تحضيرها و تزيينها بمذاقات مختلفة مثل الشوكولا، الفانيليا، كريمة الحليب أو الفريز… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، لتقدميها لعائلتك ليستمتعوا بمذاقها اللذيذ.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

حوالي ال40 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص

.و بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكيكة

الاسفنجية.

مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية

كوبين من الدقيق.

كوب حليب.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنج باودر.

3 حبات بيض.

كوب من السكر.

قالب زبدة.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية

في البداية، نقوم بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. ثم نقوم بخفق الزبدة مع السكر و البيض و الفانيليا بشكل جيد. ثم نضيف عليهم، الطحين و البيكنج باودر، ثم بعد ذلك نضيف الحليب، و نحرك المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس. بعدها ندهن صينية الفرن بالزبدة و نرش عليها الطحين، و نسكب المزيج في الصينية. نضع الصينية بالفرن و لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. بعد أن تبرد يمكنك تزيين الكيكة بما ترغبين من أن أنواع الكريمة و الفواكه.

و بذلك تكون الكيكة الاسفنجية الشهية أصبحت جاهزة لتقدميها للطعام، و بالهناء و العافية.