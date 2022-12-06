الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
موظفة إستقبال:
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنة خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 23 – 28 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري
موظف استقبال وسكرتارية التجمع الخامس- المعادي
اسم الشركة جمعيه خيريه
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-سنتان خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا