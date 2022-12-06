شوف عروض اكسترا كاش وتقسيط على جميع الأجهزة الكهربائية في مهرجان تخفيضات ديسمبر 2022

عروض اكسترا كاش وتقسيط على جميع الأجهزة الكهربائية في مهرجان تخفيضات ديسمبر 2022، حيث يقدم اكسترا الكبرى مجموعة من الخصومات التي تستمر حتى نهاية العام، حيث يتوفر هاير تلفزيون 50 بوصة أندرويد 11 فائق الوضوح بسعر 1399 ريال بدلاً من 3149 ريال خصم 55%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لتقسيط الأجهزة الكهربائية..

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية العام

تتضمن عروض شهر ديسمبر خصومات اكسترا الكبرى على أجهزة المطبخ :

يتوفر إنستانت بوت ديو نوفا قدر ضغط سعة 9.5 لتر بقوة 1400 وات بسعر 1079 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بدفع مبلغ شهري 52 ريال لمدة 3 سنوات بنظام التقسيط.

يتوفر تيفال كليبسو منت بيرفكت قدر ضغط سعة 7.5 لتر بلون فضي/أحمر بسعر 749 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 36 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية

تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات نهاية العام على المكنسة الكهربائية :

تتوفر باناسونيك مكنسة كهربائية سعة 16 لتر بقوة 1700 وات بسعر 499 ريال بدلاً من 709 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة على 3 سنوات.

يتوفر هيتاشي مكنسة كهربائية بقوة 2200 وات باللون الأحمر بسعر 599 ريال بدلاً من 829 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات الأجهزة عروض extra

تتضمن عروض نهاي العام حتى نهاية شهر ديسمبر خصومات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية :

يتوفر فيليبس مكواة بخار بقوة 2400 وات بلون أسود/أبيض بسعر 239 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر تيفال مكواة بخار عمودية بقوة 2000 وات بسعر 629 ريال بدلاً من 859 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 31 ريال لمدة 3 سنوات.

عروض اكسترا على الشاشات الذكية

إستكمالاً لسلسلة عروض شهر ديسمبر حتى نهاية العام على الشاشات الذكية :