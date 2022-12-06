شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية extra بخصم حتى 69% والدفع بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية بخصم حتى 69% لفترة محدودة فقط، وهذا متاح من خلال الموقع الإلكتروني أو أحد الفروع بالمملكة ضمن خصومات نهاية الصيف وتخفيضات آخر القطع، ومتاح الآن الشراء والدفع بخدمة تقسيط اكسترا اون لاين extra المقدمة حصري لعملاء السعودية فقط.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية extra بخصم حتى 69% والدفع بالتقسيط

يحتوي موقع اكسترا اون لاين على أسعار خاصة للجوالات الحديثة والأجهزة الإلكترونية بخصم وصل إلى نسبة 69%، وتشمل الخصومات تلك أجهزة المنزل الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، مع أحدث الإصدارات من الجوالات الذكية لأشهر الشركات الرائدة، والكمية المتاحة ضمن العرض محدودة جدًا.

عروض اكسترا للجوالات

تحتوي الخصومات في متاجر السعودية على أفضل المعروضات وأكثرها طلبًا، وهذا لتتنافس بين بعضها البعض، ولذا تطرح لكم اكسترا عروض قوية لمدة محددة على اسعار جوالات ايفون 14 iphone 14 بأكثر من إصدار مختلف، خذا مع خصم كبير على جوالات سامسونج samsung وهواوي، والخصومات متاحة على العديد من الإصدارات المناسبة لكل الإستخدامات.

تخفيضات موقع اكسترا

جوال هواوي نوفا 8 اي huawei nova 8i الجيل الرابع، بسعة 128 جيجابايت، متاح باللون الفضي بسعر 799 ريال سعودي بدل من، 1399 ريال سعودي، بخصم 42.88%، والتقسيط بمبلغ 39 ريال سعودي شهريًا.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max الجيل الخامس، بسعة 128 جيجابايت، متاح باللون الأخضر بسعر 4699 ريال سعودي بدل من، 5199 ريال سعودي، بخصم 9.61%، والتقسيط بمبلغ 39 ريال سعودي شهريًا.

عروض جديدة من أكسترا

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الخامس، بسعة خاصة للذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، الجوال متاح منه اللون الأزرق على الموقع بسعر مخفض 3299 ريال سعودي بدل من مبلغ 3799 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 13.16%، والتقسيط بمبلغ 158 ريال سعودي شهريًا.

جوال ابل ايفون 11 الإصدار الجديد iphone 11 4g الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، بسعة خاصة للذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، الجوال متاح منه اللون الأبيض على الموقع بسعر مخفض 2149 ريال سعودي بدل من مبلغ 3558 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 39.61%، والتقسيط بمبلغ 103 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط جوالات اكسترا

جوال ابل ايفون 12 iphone 12 4g الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، بسعة خاصة للذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، الجوال متاح منه اللون الأزرق بسعر مخفض بمبلغ 3049 ريال سعودي بدل من مبلغ 4049 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 24.69%، والتقسيط بمبلغ 146 ريال سعودي شهريًا.

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe 5g الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الخامس، بسعة خاصة للذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، متاح منه اللون البنفسجي الفاتح بسعر خاص على الموقع بمبلغ 1549 ريال سعودي بدل من مبلغ 2999 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 48.34%، والتقسيط بمبلغ 75 ريال سعودي شهريًا.

موقع اكسترا اون لاين

تشمل الخصومات في أكسترا كذلك أسعار مميزة للأجهزة المنزلية الكهربائية من المكانس بكل أنواعها، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أفضل الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ الحديث من غلايات الماء ومحضر الطعام، بالإضافة إلى بعض أجهزة صيد الحشرات وأجهزة الكي ومستلزمات العناية بالملابس.

اكسترا اون لاين

مصيدة حشرات خارجية من كلاس برو، تعمل بقوة 240-220 فولت، بسعر 360 ريال بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم 69.97%، والتقسيط بمبلغ شهري 18 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون كيس من برينسيس، بسعة 1 لتر، تعمل بقوة 230-220 فولت، بسعر 134 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي، بخصم 25.13%، والتقسيط بمبلغ شهري 18 ريال سعودي.

اسعار موقع اكسترا الخاصة

تخفيض على سعر جهاز مصيدة خارجي للحشرات من كلاس برو، يعمل بقوة 24 واط، مع 240-220 فولت، والجهاز تجدوه على الموقع الرسمي باللون الأسود، وهو متاح بسعر 141 ريال سعودي بدل من 469 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 69.93%، والتقسيط متاح بمبلغ شهري قيمته 7 ريال سعودي.

عرض مقدم على سعر جهاز مكنسة كهربائية من إنتاج شركة كاندي، يأتي بسعة 18 لتر، وهو يعمل بقوة 1800 واط، 240-220 فولت، موجود منه في الموقع اللون الأسود، وهو متاح بسعر 299 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم فوري 45.53%، والتقسيط متاح بمبلغ شهري قيمته 15 ريال سعودي.

اكسترا اون لاين السعودية

جهاز كاوية بخار عامودية تحتوي على عدد 5 مستويات من البخار وتشمل خاصية الإطفاء التلقائي، تعمل بقوة 220 فولت، الجهاز من إنتاج شركة برينسيس وهو صيني الصنع، والجهاز متاح بسعر 189 ريال سعودي بدل من 629 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم فوري 69.95%، والتقسيط متاح بمبلغ شهري قيمته 10 ريال سعودي.

عرض جبار متاح لفترة محدودة على طاولة للكي قابلة للطي، من إنتاج شركة برا بانتيا، والطاولة تم صنعها في دولة لاتفيا، وهي متاحة بسعر مخفض بمبلغ 870 ريال سعودي فقط بدل من مبلغ 1009 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم فوري 13.77%، والتقسيط متاح بمبلغ شهري قيمته 42 ريال سعودي.

تقسيط اكسترا

تقدم لكم كل فروع إكستر في السعودية خدمات التقسيط المختلفة التي تتيح لكم الشراء والدفع على دفعات شهرية، وهذا ينطبق على أجهزة اللابتوب من هواوي huawei بأحدث إصدار منها، مع أجهزة كمبيوتر الألعاب من لينوفو lenovo بأقوى المواصفات من حيث مساحة الرامات، والمعالج القوي، وجودة الشاشة.

اسعار اكسترا لابتوب

لابتوب هواوي ميت بوك 13 huawei matebook 13 بمعالج انتل كور اي 5 بشاشة 13.5 بوصة، بسعة لقرص الصلب 512 جيجابايت، بسعر 2999 ريال بدل من 3999 ريال، بخصم 25%، والتقسيط بمبلغ 144 ريال سعودي.

لابتوب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d15 بمعالج انتل كور اي 7 بشاشة 15.6 بوصة، بسعة لقرص الصلب 512 جيجابايت، و 16 جيجابايت رام، بسعر 3399 ريال بدل من 3899 ريال، بخصم 12.82%، والتقسيط بمبلغ 163 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الكمبيوتر

جهاز لاب توب هواوي ميت بوك دي 14 huawei matebook d14 مع معالج انتل كور اي 7، يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، وسعة القرص الصلب 512 جيجا بايت، مع 16 جيجا بايت لذاكرة الرام، متاح بسعر 3499 ريال سعودي بدل من مبلغ 3999 ريال سعودي، مع خصم فوري 12.50%، والتقسيط بمبلغ 168 ريال سعودي.

جهاز لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d15 مع معالج انتل كور اي 5، يأتي بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وسعة القرص الصلب 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت لذاكرة الرام، متاح باللون الفضي بسعر 2299 ريال سعودي بدل من مبلغ 3999 ريال سعودي، مع خصم فوري 23.34%، ومتاح التقسيط بمبلغ 110 ريال سعودي.

عروض أكسترا extra

جهاز لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d15 مع معالج انتل كور اي 3، يأتي بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وسعة القرص الصلب 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت لذاكرة الرام، متاح باللون الفضي بسعر 1699 ريال سعودي بدل من مبلغ 2599 ريال سعودي، مع خصم فوري 34.62%، ومتاح التقسيط بمبلغ 82 ريال سعودي.

طرحنا لكم اليوم آخر تخفيضات اكسترا في المملكة الغربية السعودية على أسعار الجوالات، والأجهزة المنزلية، واللاب توب، حيث قدمناها بخصم حتى 69%، مع ميزة التقسيط بدون فوائد من خلال الموقع الرسمي، ولتفاصيل أكثر عن أجدد الخصومات المقدمة في السعودية يرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي ليصلكم كل جديد منا أول بأول.