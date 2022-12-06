نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون 13 برو ماكس من أمازون بالتقسيط وبدون فوائد وخصم 800 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر جوال ايفون 13 برو ماكس من أحسن الهواتف التي قامت شركة آبل الأمريكية بتصنيعها، ويمكن شرائه بالتقسيط من أمازون السعودية بفائدة 0% مع خصم 800 ريال سعودي، وخلال الأيام الماضية بدأت المتاجر الكبيرة بتخفيض أسعار هواتف ايفون بعد قيام آبل بطرح هاتفها العملاق الجديد iPhone 14، والذي يأتي بالعديد من النسخ مثل iPhone 14 Plus، وهاتف iPhone 14 Pro، وجوال iPhone 14 Pro Max، وحققت النسخ السابقة من هواتف ايفون مكاسب رهيبة خلال السنوات الماضية، كما حققت نسبة مبيعات عالية جعلت الشركة تصدر كل عام سلسلة جديدة من جوالات ايفون ومن هذه الهواتف iPhone 12، و iPhone 11، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون 13 برو ماكس من أمازون السعودية.

سعر ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر الهاتف في متاجر أمازون السعودية بالتقسيط وبدون أي فوائد وهى كما يلي:-

الثمن قبل الخصم 7699 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم 6899 ريال سعودي، كما يشمل هذا السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الجوال 574.92 ريال لمدة 12 شهر.

تبلغ قيمة الخصم على الجوال 800 ريال سعودي بنسبة خصم 10%.

تبلغ ذاكرة الهاتف الصلبة الداخلية 1 تيرا، كما تبلغ سعة الرامات الداخلية 6 جيجا بايت.

يشتمل السعر على توصيل مجاني.

يشتمل الهاتف أيضًا على إرجاع مجاني.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

يأتي الهاتف بمواصفات رائعة لا توجد في أي جوال ذكي في العالم وهى كما يأتي:-

يحتوي عملاق آبل ايفون 13 برو ماكس على تقنية الـ NFC للاتصال قريب المدى. يأتي بشريحتين اتصال الأولى نوعها نانو SIM، والشريحة الثانية تأتي إلكترونية من نوع Esim. يدعم أحدث شبكة اتصال موجودة في العالم وهى شبكة الـ 5G، كما يدعم شبكة الـ 4G، والـ 3G، والـ 2G. الخامات المصنوع منها هاتف آبل هي الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من معدن الاستانلس ستيل. يقاوم الهاتف الغبار، كما يقاوم الماء حتى 6 متر تحت سطح الماء لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. يدعم الجوال سماعات خارجية ستيريو لتقديم تجربة صوتية ممتازة. يأتي الجوال بمعالج قوي من نوع A15 Bionic يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي الأنوية حتى نحصل على أداء أفضل وأقوى بصورة ملحوظة عند استخدام الجوال، وقالت شركة آبل الأمريكية أن الأداء الرسومي أقوى بنسبة 30%، وأقوى في الأداء بنسبة 50% من معالج A14 السابق. البلوتوث يأتي بالإصدار 5.0، كما يدعم خاصية الـ LE، وخاصية الـ A2DP. يحتوي على مستشعرات عدة منها مستشعر التسارع والقرب، والجيروسكوب، والبوصلة، كما يحتوي على مستشعر الضغط الجوي. يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS، كما يدعم باقي أنظمة الملاحة المختلفة. يحتوي على وسائل أمان وحماية مثل خاصية الـ Face ID لفتح الموبايل من خلال بصمة الوجه. يدعم منفذ USB وهو من نوع Lightning. يأتي ببطارية يبلغ حجمها 4373 مللي أمبير، والبطارية تعمل أطول من بطارية iPhone 12 Pro Max بساعتين ونصف. بطارية الجوال العملاق iPhone 13 Pro Max تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي عن طريق الـ MagSafe بقوة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي من خلال شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط. نظام تشغيل الهاتف iSO15.

مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس

سوف نتعرف معكم على مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس الجبارة وهى كما يلي:-

الشاشة نوعها Super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحتها 6.7 بوصة.

تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 لكي تعرض محتوى أكبر عند مشاهدة الفيديوهات والألعاب.

الشاشة تحتوي على طبقة حماية من نوع oleophobic coating، كما تحتوي زجاج مقاوم للخدوش.

تدعم خاصية الـ HDR10، كما تدعم التحديث الأعلى 120Hz.

مواصفات كاميرات جوال iPhone 13 Pro Max

يحتوي عملاق الهواتف الذكية على العديد من الكاميرات التي تعطينا صورة واضحة ونقية مثل كاميرات السينما ومواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الأمامية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية دقتها SL 3D وتستخدم في العزل وبصمة الوجه، كما يطلق عليها اسم TrueDepth وهى نفس الكاميرا في جوال iPhone 12.

الكاميرا الخلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا الجوال الأساسية، وتدعم المستشعر الجديد IPIS، كما تدعم المثبت الميكانيكي، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم الزوم حتى 3X، كما تدعم المثبت البصري، والعدسة الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وتستخدم في التصوير الواسع، والعدسة الرابعة دقتها TOF 3D وتستخدم في العزل والبورتريه.

تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ 4K وبدقة 2160 بكسل، وبمعدل إلتقاط 24 و 25 و 30 و 60 إطار لكل ثانية، كما يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ FHD وبدقة 1080 بكسل، ومعدل إلتقاط 24 و 25 و 30 و 60 إطار لكل ثانية، وتدعم أيضًا التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل، معدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، وتدعم التصوير الـ Slow Motion.

أرقام هواتف البنوك السعودية المشاركة في عملية التقسيط من أمازون

سوف نتعرف معكم على أرقام هواتف البنوك المشاركة في تقسيط السلع من أمازون السعودية وهى يلي:-

بنك ساب رقم الجوال 8001248888.

البنك الأهلي رقم الهاتف 920001000.

مصرف الإمارات دبي الوطني رقم الجوال 8007547777.

مصرف الراجحي رقم الهاتف 0114603333.

بنك ميم رقم الجوال 8001166336.

بنك الجزيرة رقم الهاتف 920006666.

البنك السعودي للاستثمار رقم الجوال 8001248000.

بنك الرياض رقم الهاتف 920002470.

شروط تقسيط هاتف ايفون 13 برو ماكس من أمازون

تسمح شركة أمازون بعملية الدفع عن طريق التقسيط لجميع المشتريات على Amazon.sa من خلال بطاقات الائتمان المؤهلة.

يستطيع أي عميل أن يجمع بين سلع متعددة من خلال بائعين متعددين عند عملية الشراء بالتقسيط.

يعمل البنك المشارك في عملية تقسيط السلع على تسهيل عملية الشراء من خلال بطاقة الائتمان.

مميزات جوال iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف معكم متابعينا على أهم مميزات جوال ايفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-

الهاتف يدعم أحدث شبكة اتصال في العالم وهى شبكة الـ 5G. يقاوم الجوال الماء والغبار بشهادة IP68. يحتوي على كاميرات هي الأقوى والأحدث في العالم. سماعة الجوال تأتي بصوت ستيريو عالي. الجوال يحتوي على أقوى معالج وهو من نوع A15 Bionic. يأتي الجوال بشاشة كبيرة من نوع Super Retina XDR OLED وتدعم معدل تحديث 120Hz.

محتويات علبة هاتف ايفون 13 برو ماكس

تحتوي علبة جوال iPhone 13 Pro Max على ما يلي:-

تحتوي علبة الجوال على نظام تشغيل ISO15.

كما تحتوي العلبة على دبوس معدني.

تحتوي على كتيب التعليمات الذي يوضح طريقة تشغيل الهاتف وطريقة استخدامه.

كما تحتوي على سلك USB من نوع Lightning.

شروط تقسيط ايفون 13 برو من مصرف الراجحي