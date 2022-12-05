الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين والمحاسبين والمراجعين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسبين ضرائب ومراجعين:
مقر العمل زيزينيا – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 5
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 26 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مهندس معماري تصميم (إناث)
اسم الشركة يونيتد تويز
مقر العمل الهرم – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 26 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – الهندسة المعمارية )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
حديثة التخرج
تصميم داخلي وخارجي
يفضل من سكان محافظة الجيزة
مهارات قابلية التعلم
والعمل تحت ضغط
البرامج
sketchup – enscape or vray
Autocad
photoshop
powerpoint