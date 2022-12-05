انت الان تتابع خبر ما هي الفاتورة الإلكترونية؟.. معلومات كثيرة عنها وموعد تطبيقها الفعلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة معلومات عن الفاتورة الإلكترونية وانتشرت حالة من السخط الشديد بخصوصها وتصدرت مؤشرات بحث جوجل، وذلك بعدما كشفت مصلحة الضرائب عن بدي تطبيق العمل بها، ويتم التأكد من إلغاء كل الفواتير الورقية، وبالتزامن مع التوجه الرقمي التي تتبعه الدولة في كل قطاعاتها.

وسوف يتم العمل بالفاتورة الإلكترونية لإثبات التكاليف أو المصروفات في حالة تقديم الإقرارات الضريبية والتي تخص الدخل، وسوف يتم العمل بها عند خصم أو رد الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، وسوف يكون العمل الفواتير الكهربائية فقط وإهدار ما دون هذا وعدم الاعتداد به.

ومن المقرر أن تكتمل المراحل الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بإلزام كل ممولي الضرائب بالانضمام إلى منظومة الفاتورة، وتكون طبقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم بها كلاً من:

– جميع وحدات الإدارة المحلية.

– الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

– غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

– شركات القطاع العام.

– شركات قطاع الأعمال العام.

– الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

– الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية في رأس مالها، بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعا أو خدمات.

موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه بدءاً من يوم 1 يناير القادم، وسوف يتم إلغاء المهلة التي تم إعطائها لكل الممولين لإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويقوم الممولين بإرسال الفواتير أثناء نفس يوم الإصدار وانتشر عدد كبير من الاحتجاجات بخصوص هذا الأمر.