شوف خصومات أمازون السعودية على هواتف ايفون الذكية بالتقسيط لا تفوتك الفرصة

تقدم أمازون السعودية عروض وتخفيضات هائلة على جميع هواتف إيفون أبل الأمريكية التي تتميز بتصميماتها الرائعة، ومواصفاتها المميزة، كما توفر خدمة التوصيل بالمجان، وإرجاع المنتج مجاناً، كما تقدم عروض وخصومات مذهلة تصل حتى نصف السعر بالتقسيط وبدون فوائد نهائياً، حتى تتيح لعملائها الكرام شراء الهواتف المحمولة بكل سهولة، كما يتم تقسيط الجولات عن طريق بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الراجحي، وساب، وبنك الجزيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وخصومات أمازون السعودية على هواتف ايفون الذكية بالتقسيط وبدون وفوائد.

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف على سعر الهاتف بالتقسيط وهو كما يلي:-

سعر الجوال قبل الخصم 5699 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 4849 ريال سعودي. نسبة الخصم 15%، وقيمة القسط الشهري للجوال 404 ريال سعودي لمدة 12 شهر. كما يحتوي الهاتف على ذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت. شاشة الهاتف تأتي من نوع Super Retina XDR, بمساحة 6.7 بوصة. كما يتم تصميم الهاتف من درع سيراميك متين لحماية الهاتف. كما تأتي الكاميرات بنظام احترافي Telephoto الجديد وهو واسع وفائق الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل. وكاميرات TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع الوضع الليلي.

سعر هاتف iPhone 14 Pro بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نقدم لكم سعر الجوال وقيمة القسط الشهري وهو كالتالي:-

سعر الهاتف 5199 ريال سعودي ويشمل قيمة الضريبة المضافة.

قيمة القسط الشهري للجوال 433.25 ريال سعودي لمدة 12 شهر بفائدة صفر%.

كما يحتوي الجوال على ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

شاشة الهاتف ريتنا سوبر XDR، بمساحة 6.1 إنش بميزة تشغيل دوماً وتكنولوجيا Promotion.

كاميرات رئيسية 48MP تقدم وضوحاً أعلى لغاية 4X، وبطارية تدوم لمدة طويلة إلي 23 ساعة من استخدام الجوال.

كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار، ومتانة رائدة في مجال التصميم بفضل درع السيراميك.

سعر جوال ايفون 12 برو بالتقسيط من أمازون السعودية

يتوفر الهاتف في أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد سوف نتعرف على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر الهاتف 4199 ريال سعودي ويشمل قيمة الضريبة المضافة. قيمة القسط الشهري للهاتف 349.92 ريال سعودي لمدة 12 شهر بفائدة صفر %. الذاكرة الداخلية لهاتف 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 6 جيجابايت. شاشة الهاتف من نوع Super Retina XDR، وتأتي بمساحة 6.1 إنش. كما يدعم الهاتف شبكات الاتصال 5G لسرعة تنزيل فائقة وتشغيل عبر الإنترنت عالي الجودة. نظام الكاميرات PRO بوضوح 12MP مع كاميرات واسعة للغاية، وكاميرات مقربة للمسافات ونظام تقريب وتصغير بصري 4X. يأتي الهاتف رائد في مجاله في مقاومة الغبار والماء بشهادة الIP68. ويدعم نظام iOS14 مع أدوات بتصميم جديد على الشاشة الرئيسية.

خصم 16% على جوال ايفون 13 برو

سوف نتعرف على سعر الجوال من خلال السطور التالية وهى كما يلي:-