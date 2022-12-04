انت الان تتابع خبر ازياء ديور .. اتفرج تفاصيل العرض العالمي الذي أبهر العالم في الأهرامات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيم مساء أمس السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، عرض ازياء ديور الفرنسية الفاخرة للمرة الأولي في مصر وبالتحديد في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، بمشاركة عدد كبير من النجوم العالمين.وجاء عرض ازياء ديور في مصر بمناسبة 75 عاما على نشأتها بحضور نجوم عالميين لمشاهدة مجموعة DiorMenFall 2023 لكيم جونز أمثال روبرت باتينسون وسيهون ومينا مسعود وأونوو تشا وغيرهم.

وكانت دار الأزياء الفرنسية على صفحتها الرسمية قد أعلنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن عرض مجموعة ملابس الرجال خريف وشتاء للمرة الأولي في مصر.

في هذا السياق أكدت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد أن ازياء ديور صارعت خلال الفترة الماضية لكي تكون أول أول من يقف عند قدمي رمسيس عن طريق إقامة هذا العرض.