انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري.. الكل هيتكلم عن لذتها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد أكلة الفراخ في الكيس الحراري، من إحدى الطرق التي يعد بها الفراخ، و تعد الفراخ مليئة بالقيمة الغذائية الضرورية للجسم، و تعد طريقة الكيس الحراري من أشهى الطرق التي تقدم بها الفراخ، و يمكنك إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة، لتقدميها لعائلتك كطبق رئيسي على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي.
طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الفراخ بالكيس الحراري.
مكونات تحضير الفراخ في الكيس الحراري
- دجاجة منظفة.
- حبتين بطاطا مقطعة أرباع.
- حبة بصل مقطعة أرباع.
- ملعقتين زيت زيتون.
- ملعقتين عصير ليمون.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- ملعقتين كاري.
- ملعقتين ملح.
- ملعقة بابريكا.
- ملعقة كركم.
- ملعقة شطة.
- 6 فصوص ثوم مهروس.
- حبة فليفلة مفرومة ناعم.
- ملعقة زنجبيل.
خطوات تحضير الفراخ في الكيس الحراري
- نحمي الفرن على درجة حرارة 180، و نحضر كيس حراري.
- بعد غسل الدجاج قومي بإحداث عدة شقوق في مناطق مختلفة من الدجاج.
- ثم ضعي في وعاء الزيت و الملح و الفلفل و عصير الليمون و الكاري و الكركم و الشطة و الزنجبيل و الفليفلة، ثم قومي بتوزيع الخليط داخل الدجاج و فوقه، و القليل منه فوق الخضار.
- بعد ذلك، نضع البصل و البطاطا داخل الدجاج، ثم نضع الدجاج بالكيس الحراري، و اغلقي الكيس حسب تعليمات الغلاف.
- ثم نضع الكيس في صينية الفرن، و ندخلها الفرن لمدة ساعة و نصف تقريباً، حتى ينضج الدجاج.
- ثم نخرجه من الفرن و نتركه ليبرد قليلاً، ثم نفتح الكيس.
و بذلك تكون الفراخ في الكيس الحراري أصبحت جاهزة للتقديم، و بالهناء و الشفاء.