انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري.. الكل هيتكلم عن لذتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد أكلة الفراخ في الكيس الحراري، من إحدى الطرق التي يعد بها الفراخ، و تعد الفراخ مليئة بالقيمة الغذائية الضرورية للجسم، و تعد طريقة الكيس الحراري من أشهى الطرق التي تقدم بها الفراخ، و يمكنك إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة، لتقدميها لعائلتك كطبق رئيسي على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي.

طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الفراخ بالكيس الحراري. مكونات تحضير الفراخ في الكيس الحراري

دجاجة منظفة.

حبتين بطاطا مقطعة أرباع.

حبة بصل مقطعة أرباع.

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقتين عصير ليمون.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملعقتين كاري.

ملعقتين ملح.

ملعقة بابريكا.

ملعقة كركم.

ملعقة شطة.

6 فصوص ثوم مهروس.

حبة فليفلة مفرومة ناعم.

ملعقة زنجبيل.

خطوات تحضير الفراخ في الكيس الحراري

نحمي الفرن على درجة حرارة 180، و نحضر كيس حراري. بعد غسل الدجاج قومي بإحداث عدة شقوق في مناطق مختلفة من الدجاج. ثم ضعي في وعاء الزيت و الملح و الفلفل و عصير الليمون و الكاري و الكركم و الشطة و الزنجبيل و الفليفلة، ثم قومي بتوزيع الخليط داخل الدجاج و فوقه، و القليل منه فوق الخضار. بعد ذلك، نضع البصل و البطاطا داخل الدجاج، ثم نضع الدجاج بالكيس الحراري، و اغلقي الكيس حسب تعليمات الغلاف. ثم نضع الكيس في صينية الفرن، و ندخلها الفرن لمدة ساعة و نصف تقريباً، حتى ينضج الدجاج. ثم نخرجه من الفرن و نتركه ليبرد قليلاً، ثم نفتح الكيس.

و بذلك تكون الفراخ في الكيس الحراري أصبحت جاهزة للتقديم، و بالهناء و الشفاء.