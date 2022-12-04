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طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري.. الكل هيتكلم عن لذتها

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رياض - احمد صلاح - تعد أكلة الفراخ في الكيس الحراري، من إحدى الطرق التي يعد بها الفراخ، و تعد الفراخ مليئة بالقيمة الغذائية الضرورية للجسم، و تعد طريقة الكيس الحراري من أشهى الطرق التي تقدم بها الفراخ، و يمكنك إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة، لتقدميها لعائلتك كطبق رئيسي على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي.

طريقة عمل الفراخ في الكيس الحراري

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.
  • و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الفراخ بالكيس الحراري.

    مكونات تحضير الفراخ في الكيس الحراري

  • دجاجة منظفة.
  • حبتين بطاطا مقطعة أرباع.
  • حبة بصل مقطعة أرباع.
  • ملعقتين زيت زيتون.
  • ملعقتين عصير ليمون.
  • ربع ملعقة فلفل أسود.
  • ملعقتين كاري.
  • ملعقتين ملح.
  • ملعقة بابريكا.
  • ملعقة كركم.
  • ملعقة شطة.
  • 6 فصوص ثوم مهروس.
  • حبة فليفلة مفرومة ناعم.
  • ملعقة زنجبيل.

خطوات تحضير الفراخ في الكيس الحراري

  1. نحمي الفرن على درجة حرارة 180، و نحضر كيس حراري.
  2.  بعد غسل الدجاج قومي بإحداث عدة شقوق في مناطق مختلفة من الدجاج.
  3. ثم ضعي في وعاء الزيت و الملح و الفلفل و عصير الليمون و الكاري و الكركم و الشطة و الزنجبيل و الفليفلة، ثم قومي بتوزيع الخليط داخل الدجاج و فوقه، و القليل منه فوق الخضار.
  4. بعد ذلك، نضع البصل و البطاطا داخل الدجاج، ثم نضع الدجاج بالكيس الحراري، و اغلقي الكيس حسب تعليمات الغلاف.
  5. ثم نضع الكيس في صينية الفرن، و ندخلها الفرن لمدة ساعة و نصف تقريباً، حتى ينضج الدجاج.
  6. ثم نخرجه من الفرن و نتركه ليبرد قليلاً، ثم نفتح الكيس.

و بذلك تكون الفراخ في الكيس الحراري أصبحت جاهزة للتقديم، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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