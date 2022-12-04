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طريقة عمل البوظة.. هتبقي معلمة بيها

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رياض - احمد صلاح - تعد البوظة العربية من أشهى التحليات و ألذها لتقدميها في المناسبات، و هي من أطيب الحلويات الباردة بطعم الفستق الحلبي و مفضلة لدى الكثير من الناس، و سنقدم لكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة و خطوات سهلة و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل البوظة

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص

  • مكونات تحضير البوظة

  • كيلو حليب.
  • علبتين من القشطة.
  • ربع كوب ماء زهر.
  • ربع كوب ماء ورد.
  • ظرف فانيليا.
  • 3 أكواب سكر ناعم.
  • ملعقتين سحلب.
  • كوبان فستق حلبي مجروش.

خطوات تحضير البوظة

  1. في وعاء على نار هادئة نضع الحليب و السحلب و الفانيليا و السكر، نحركهم حتى تتجانس المكونات و نتركهم على النار مع التحريك المستمر حتى تغلي.
  2. ثم بعد ذلك، نضيف القشطة و ماء الورد و ماء الزهر و نحركهم.
  3. ثم نضع الخليط بالثلاجة مع التحريك بين كل 15 إلى 30 دقيقة، حتى نحصل على قوام ناعم بدون كتل ثلج.
  4. و عندما يصبح الخليط كالعجين نضعه في صينية مستطيلة مبطنة بنايلون، و نضعها بالفريزر حتى تتجمد.
  5. ثم نرش قطعة نايلون بالفستق الحلبي و نقلب البوظة فوقها، و نلف النايلون على شكل رولات مع الضغط، و نضعها بالفريزر لتتجمد تماماً.

تقطع البوظة بشكل شرائح و تقدم، و بالهناء و العافية.

  • .و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير البوظة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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