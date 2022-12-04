انت الان تتابع خبر طريقة عمل البوظة.. هتبقي معلمة بيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد البوظة العربية من أشهى التحليات و ألذها لتقدميها في المناسبات، و هي من أطيب الحلويات الباردة بطعم الفستق الحلبي و مفضلة لدى الكثير من الناس، و سنقدم لكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة و خطوات سهلة و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل البوظة

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص

مكونات تحضير البوظة

كيلو حليب.

علبتين من القشطة.

ربع كوب ماء زهر.

ربع كوب ماء ورد.

ظرف فانيليا.

3 أكواب سكر ناعم.

ملعقتين سحلب.

كوبان فستق حلبي مجروش.

خطوات تحضير البوظة

في وعاء على نار هادئة نضع الحليب و السحلب و الفانيليا و السكر، نحركهم حتى تتجانس المكونات و نتركهم على النار مع التحريك المستمر حتى تغلي. ثم بعد ذلك، نضيف القشطة و ماء الورد و ماء الزهر و نحركهم. ثم نضع الخليط بالثلاجة مع التحريك بين كل 15 إلى 30 دقيقة، حتى نحصل على قوام ناعم بدون كتل ثلج. و عندما يصبح الخليط كالعجين نضعه في صينية مستطيلة مبطنة بنايلون، و نضعها بالفريزر حتى تتجمد. ثم نرش قطعة نايلون بالفستق الحلبي و نقلب البوظة فوقها، و نلف النايلون على شكل رولات مع الضغط، و نضعها بالفريزر لتتجمد تماماً.

تقطع البوظة بشكل شرائح و تقدم، و بالهناء و العافية.