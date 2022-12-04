انت الان تتابع خبر طريقة عمل البوظة.. هتبقي معلمة بيها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد البوظة العربية من أشهى التحليات و ألذها لتقدميها في المناسبات، و هي من أطيب الحلويات الباردة بطعم الفستق الحلبي و مفضلة لدى الكثير من الناس، و سنقدم لكِ في هذا المقال طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة و خطوات سهلة و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.
طريقة عمل البوظة
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص
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مكونات تحضير البوظة
- كيلو حليب.
- علبتين من القشطة.
- ربع كوب ماء زهر.
- ربع كوب ماء ورد.
- ظرف فانيليا.
- 3 أكواب سكر ناعم.
- ملعقتين سحلب.
- كوبان فستق حلبي مجروش.
خطوات تحضير البوظة
- في وعاء على نار هادئة نضع الحليب و السحلب و الفانيليا و السكر، نحركهم حتى تتجانس المكونات و نتركهم على النار مع التحريك المستمر حتى تغلي.
- ثم بعد ذلك، نضيف القشطة و ماء الورد و ماء الزهر و نحركهم.
- ثم نضع الخليط بالثلاجة مع التحريك بين كل 15 إلى 30 دقيقة، حتى نحصل على قوام ناعم بدون كتل ثلج.
- و عندما يصبح الخليط كالعجين نضعه في صينية مستطيلة مبطنة بنايلون، و نضعها بالفريزر حتى تتجمد.
- ثم نرش قطعة نايلون بالفستق الحلبي و نقلب البوظة فوقها، و نلف النايلون على شكل رولات مع الضغط، و نضعها بالفريزر لتتجمد تماماً.
تقطع البوظة بشكل شرائح و تقدم، و بالهناء و العافية.
- .و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير البوظة.