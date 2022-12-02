انت الان تتابع خبر إعلان رضا عبد العال .. اتفرج خناقة على السوشيال ميديا بسبب فودافون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلق إعلان رضا عبد العال حالة من الجدل الكبير خلال الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية، خاصة قيام شركة فودافون بالاستعانة بنجم منتخب منصر والنادي الأهلي والزمالك رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق.أوضحت الشركة أن فكرة إعلان رضا عبد العال، جاءت من البرنامج الشهير يقدمه الإعلامي إسلام صادق حيث يقوم الثنائي بتوقع نتائج مباريات كأس العالم ثم نفذ كل منهما تعهده بعدما فشل توقعه في هذا التوقيت يظهر شعار الحملة “لو توقعك هيخسرك.. توقعك مع ڤودافون هيكسبك”.

وعلق بعض رواد السوشيال ميديا على هذا الإعلان أنه يعبر عن الحالة التي يشهدها الواقع المصري حيث أنه جايب الهبيدة بتوع التحليل يتوقعوا – على حد تعبيرهم، فيما رأي البعض الأخر أن فكرة ناجحة من شركة الإتصالات الاتيان بهذا الثنائي.