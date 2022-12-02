انت الان تتابع خبر دعاء يوم الجمعة المستجاب.. رددوا اللهم عافنا في من عافيت وافض علينا برحمتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر دعاء يوم الجمعة المستجاب من ابرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع المسلمين، وذلك لأنه من افضل الأيام التي يستجاب فيها الدعاء وأفضل الأوقات للإكثار من الدعاء هو وقت ما بعد العصر إلى قبل أذان المغرب.

دعاء يوم الجمعة

اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين. اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم.

اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا. ربّنا ارزق أبناءنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إنّا نسألك أن تفيض على أبنائنا من بركاتك، وأن تُنزّل عليهم من رحماتك، وأن ترزقهم حبّ العلم، وتقيمهم في خدمة دينك والسير على نهج نبيّك.

اللهم أبعد عن أبنائنا كلّ أذى، واصرف عنهم كلّ مكروه، وكرّه إليهم المعاصي وحبّب إليهم الإيمان والتقوى، واجعلهم عونًا لنا في الدنيا وذخرًا لنا في الآخرة.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترضى عن أبنائنا وأن توفقّهم لمرضاتك، وأن تُعينهم على الطاعة وتصرف عنهم شرّ المعاصي. اللهم اشرح صدور أبنائنا وبناتنا للإيمان، واملأ قلوبهم بالرضوان، واجعل لهم ألسنةً حامدةً ذاكرةً شاكرة.

دعاء لابي المتوفي

•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره.

•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.