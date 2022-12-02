الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس مدني
مقر العمل العامرية – برج العرب – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
مهندس تيار خفيف (كاميرات مراقبة وانذار حريق)
اسم الشركة سي تك للأنظمة
مقر العمل 15 مايو – حلوان – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-7 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 27 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس جيد