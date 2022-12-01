شوف خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG

خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG، الجميع يعشق ماركة ال جي في جميع الأجهزة الكهربائية ويثق تماماً بمتجر extra حيث تقدم لجميع العملاء عروض مميزة وفريدة بجميع أقسامها عبر موقعها الإليكتروني الخاص بها كما يمكنكم الأستمتاع بالخصومات المتنوعه التي تقدمها على شاشات التلفزيون تترواح نسبه الخصم بين 40% حتي 70% وأكثر.

خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG

متجر extra من أكبر الشركات المساهمه بالسعودية ومقرها الرئيسي بمدينة الخبر،وهي تعمل في مجال التجزئة الإلكترونية، وجميع الإجهزة المنزلية الكهربائية، وتأسست عام 2003 على يد المؤسس عبد الله عبد اللطيف الفوزان وأدرجت في سوق المال السعودي أواخر ديسمبر عام 2018.

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