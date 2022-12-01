شوف خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG

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خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG، الجميع يعشق ماركة ال جي في جميع الأجهزة الكهربائية ويثق تماماً بمتجر extra حيث تقدم لجميع العملاء عروض مميزة وفريدة بجميع أقسامها عبر موقعها الإليكتروني الخاص بها كما يمكنكم الأستمتاع بالخصومات المتنوعه التي تقدمها على شاشات التلفزيون تترواح نسبه الخصم بين 40% حتي 70% وأكثر.
خصومات جبارة تصل إلى 70% من extra على شاشات التلفزيون LG
متجر extra من أكبر الشركات المساهمه بالسعودية ومقرها الرئيسي بمدينة الخبر،وهي تعمل في مجال التجزئة الإلكترونية، وجميع الإجهزة المنزلية الكهربائية، وتأسست عام 2003 على يد المؤسس عبد الله عبد اللطيف الفوزان وأدرجت في سوق المال السعودي أواخر ديسمبر عام 2018.
خصومات على شاشات LG
- شاشة تلفزيون،ماركة LG، حجم الشاشة 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي ,120 هرتز، 3 عدد منافذ يو إس بي، ضمان المصنع عامان، نوع اللوحة OLED، قوة مكبرات الصوت: 40وات، صنع فى: مصر، اللون: أسود، نوع السماعة: 2.2قناة، متوفر بخاصية البلوتوث، الوزن: 32.6 Kg، حواف دقيقة، تقنيتا دولبي فيجن أي كيو مع التفاصيل الدقيقة ودولي أتموس، نوع التحكم عن بعد بريموت ماجيك، وقت الاستجابة1 ميلي/ثانية، بسعر 6499.00 ريالا بدلا من 21999.00 ريالا إدفع 311 ريالا لمدة 36 شهرا، استمع بخصم 70.45 %.
- شاشة لفزيون 70 بوصة، فائق الوضوح، ماركة LG، ذكي ,60 هرتز، ضمان المصنع لمدة عامان تتميز الشاشة بتجربة مشاهدة مبهرة مع دقة 4K Ultra HD بجودة صورة مفعمة بالحيوية، جودة صوت شائقة ومناسبة للأجواء مع صوت الذكاء الاصطناعي، تصميم أنيق ورفيع مع حامل ثنائي القوائم، جودة صوت غامرة للغاية، صنع فى: اندونيسيا، نوع السماعة قناتين صوتيتين، اللون أسود، قوة مكبرات الصوت 20وات، متوفر بلوتوث، الوزن: 31.4 كيلو، العرض: 157.8 سم، الارتفاع: 98.4 سم، الطول: 22.8 سم، سعر الجهاز 3799.00 ريالا بدلا من 7499.00 ريالا
إدفع 182 ريالا لمدة 36 شهرا بخصم 49.33%.
- تليفزيون 75 بوصة، ماركة LG فائق الوضوح، ذكي، مشاهدة فائقة الوضوح مبهرة بدقة 4K مع جودة صورة نابضة بالحياة، جودة صوت شائقة ومناسبة للأجواء مع صوت الذكاء الاصطناعي،تصميم أنيق ورفيع مع حامل ثنائي القوائم،جودة صوت غامرة للغاية وDolby Atmos، اللون: أسود، عدد 1 منافذ يو إس بي، قوة مكبرات الصوت: 20وات، صنع فى: مصر، الطول: 23.1 cm، العرض: 182.5 سم، الارتفاع: 111.8 سم، نوع التحكم عن بعد: ريموت ماجيك، بسعر 4399.000 ريالا بدلا من 9999.00 ريالا إدفع 211 رس لمدة 36 شهرا.
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