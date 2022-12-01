نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية الأخيرة تنزيلات تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض جرير السعودية على الأدوات المدرسية المختلفة التي لا مثيل لها، والتي يهواها الأطفال والكبار ممن في المراحل التعليمية، ومن أشهر تلك الأدوات المحايات، المساطر، الأقلام الملونة والرصاص والجاف والدفاتر وأوراق الملاحظات والحقائب وغيرها من الأدوات الأخرى، وإليكم نقدم أقوى الخصومات والتخفيضات التي تقدمها جرير لعملائها هذه الفترة.
عروض جرير السعودية
أفضل العروض المتميزة تعرضها جرير السعودية على كافة المنتجات المختلفة بشكل عام، والأدوات المدرسية بشكل خاص، وإليكم ذلك فيما يلي:
- هوت فوكس Unicorn لون وردي بسعر 64 ريال سعودي.
- قلم رصاص ميكانيكي ريلايز HB مقاس 0.5 مل بسعر 13 ريال سعودي.
- دفتر ملاحظات روكو فلامينجو A5 80 ورقة مزود بمسطرة أحادية بسعر 19 ريال سعودي.
- حقيبة ظهر أديداس كلاسيك لون وردي وأسود بسعر 99 ريال سعودي.
- مجموعة ألوان لاصقة سارجنت Art عدد 12 لون بسعر 35 ريال سعودي.
- مقلمة مرنة لون فضي السعر 19 ريال سعودي.
- براية جيب تيكو مظهر بوبي ألوان عديدة فتحة واحدة بسعر 10 ريال سعر.
- قلم جاف متعدد الألوان أحمر، أزرق، أخضر، أسود بسعر 5 ريال سعودي.
- قلم ماركر قابل للغسيل مقاس جامبو والكبير ألوان عديدة برأس مستديرة السعر 79 ريال سعودي.
تخفيضات جرير السعودية
من اقوى التخفيضات التي تقدمها المملكة العربية السعودية تلك الأسعار المميزة على شتى أنواع الأدوات المدرسية، والتي من أشهرها ما يلي:
- مجموعة ألوان فابر كاستل جريب خط رفيع ألوان عديدة بسعر 45 ريال سعودي.
- مجموعة ألوان حبر جل عدد 12 لون مقاس 0.7 مل رأس قلم كروية بسعر 45 ريال سعودي.
- دفتر ملاحظات ميد كومبو شيسن لون عشوائي بسعر 13 ريال سعودي.
- ريش قلم جاف روكو ميتاليك لون أزرق مقاس 0.7 مل بسعر 19 ريال سعودي.
- مجموعة ممحاة مطاط عدد 3 قطع روكو ألوان متنوعة السعر 8 ريال سعودي.
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