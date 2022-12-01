نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية الأخيرة تنزيلات تصل إلى 70% على أجهزة المنزل في المقال التالي
تشتمل عروض اكسترا السعودية على مجموعة كبيرة من التخفيضات والخصومات تصل إلى 70٪ على الأجهزة الكهربائية، والتي يحتاج إليها الشباب المقبلين على الزواج حيث يستطيعون من خلال أسواق اكسترا شراء كافة الأجهزة بأسعار لا مثيل لها، كما أن شركة اكسترا تتيح التقسيط لهذه الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف الذكية بتسهيلات كبيرة، ومن خلال موقعنا نستعرض معكم أقوى الخصومات والتخفيضات التي تعرضها شركة اكسترا للعملاء.
عروض اكسترا السعودية
تقدم أسواق اكسترا السعودية أقوى العروض الممكنة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ فتوفر أسواق اكسترا السعودية أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الثلاجات وشاشات التلفاز وغلايات المياه وأجهزة التكييف وأجهزة الميكروويف والمكنسة الكهربائية والأجهزة الكهربائية المستخدمة في المطبخ مثل فرامة اللحوم والخلاط الكهربائي.
كما تتميز أسواق اكسترا السعودية بعرض أحدث أجهزة الجوال الذكية من أشهر الماركات العالمية، وتقدم عروض متميزة على جميع أنواع الهواتف الحديثة من إنتاج شركات مثل سوني اريكسون، نوكيا، موتورولا، هواوي، وهي عروض ضخمة بها نسبة خصومات كبيرة جدا تصل في بعض العروض إلى أكثر من نصف السعر، والعروض يتم العمل بها في جميع فروع ومتاجر أسواق اكسترا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تنزيلات أسواق اكسترا السعودية
- احصل على تخفيضات اكسترا السعودية على شاشة من ماركة إل جي، مقاس الشاشة 19.5 بوصة، كما تتميز الشاشة بوضوح عالي بسعر لا يقاوم ادفع فقط 333 ريال سعودي.
- أيضًا احصل من تخفيضات اكسترا بالمملكة على جهاز صانع القهوة ماركة ديلونجي بقوة تصل إلى 1450 وات بسعر مميز 3999 ريال سعودي فقط بعد الخصم.
- الآن احصل من تنزيلات اكسترا السعودية على ماكينة حلاقة من ماركة فيليبس مكونة من 6 في 1 قوة 3000 وات بسعر مميز 75 ريال سعودي.
- تستطيع الاستمتاع بالعرض الخاص المقدم من شركة اكسترا على محول طاقة آبل قوة 20 وات، وهذا الجهاز يتوفر باللون الأبيض بسعر لا يقاوم 84 ريال سعودي.
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