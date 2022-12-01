نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى حتى 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى حتى 60% على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض نهاية العام، يقدم اكسترا الكبرى عروض خاصة بنهاية عام 2022 على الأجهزة والشاشات، حيث يتوفر لينوفو يوجا نحيف 7 برو كور اي 7 سعة 1 تيرا بحجم 14 بوصة بلون فضي بسعر 4999 ريال بدلاً من 5749 ريال خصم 13%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 239 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 1 هدية مجانية بقيمة 339 ريال.

خصومات اكسترا الكبرى حتى 60%

يتوفر تلفزيون كلاس برو 65 بوصة أندرويد وضوح عالي بسعر 1799 ريال بدلا من 4399 ريال خصم 60%، ضمن عروض الشاشات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 86 ريال لمدة 36 شهراً وهدايا مجانية بقيمة 119 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى تلفزيون هومز 50 بوصة سمارت تي في 60 هرتز وضوح عالي بسعر 999 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 55%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 48 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر هواوي ساعة جي تي 3 برو 46 مللي تيتانيوم بسعر 1799 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 10%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 86 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية آبل ساعة الجيل السابع 45 مم جي بي إس خاصية الإتصال إصدار نايك بسوار أسود بسعر 1899 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 20%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 91 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 59 ريال.

عروض الجوالات نهاية العام

يتوفر هواوي نوفا 10 اس اي يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 1299 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 7%، ضمن عروض الجوالات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 63 ريال لمدة 36 شهراً و 2 هدية مجانية بقيمة 1361 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى شاومي 11 تي يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 256 جيجا باللون الرمادي بسعر 1549 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 22%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 75 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

عروض الدفايات الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كولين دفاية كهربائية 2 مستوى للتدفئة بقوة 2000 وات بسعر 269 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 10%، ضمن عروض الدفايات الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 13 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى كيون دفاية كهربائية ال اي دي بقوة 2000 وات بسعر 439 ريال بدلاً من 519 ريال خصم 15%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 21 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض نهاية العام على الأجهزة الكهربائية

تتوفر غسالة كاندي باللون الرمادي تحميل أمامي سعة الغسيل 9 كيلو وسعة التجفيف 6 كيلو بسعر 1699 ريال بدلا من 3399 ريال خصم 50%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 82 ريال لمدة 36 شهراً، تتوفر باناسونيك غسالة 1200 دورة باللون الفضي سعة 7 كيلو بسعر 1449 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 54%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 70 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى.