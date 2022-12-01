شوف عروض اليوم الوطني الاماراتي 2022 خصومات وتخفيضات جبارة على كل الأصناف

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني الأمارات 2022، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام بذكرى الاتحاد، حيث تاسس اتحاد دولة الأمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، والذي يتكون من سبع إمارات، وهي أبوظبي، دبي ، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة، ولهذه المناسبة تقدم الأسواق التجارية هناك عروضاً خاصة تسمي عروض اليوم الأماراتي، يتضمن تخفيضات وخصومات جبارة على كافة السلع والمنتجات.

مجلة عروض اليوم الوطني الاماراتي 2022 خصومات وتخفيضات جبارة على كل الأصناف:-

تعد دولة الأمارات العربية المتحدة الآن، من أكثر الدول التي تتمتع بمستوي معيشة ورفاهية مرتفع، يجذب إليها سنوياً الآلاف من الأفراد من أجل الإقامة والعمل بها، وذلك بفضل الدخل المرتفع الذي يحصل عليه الفرد بالإضافة، مستوي الرفاهية في المعيشة والتي من الصعب أن يجدها المواطن الأماراتي في أية دول أخرى.

ومشاركة من الأسواق التجارية للمواطنين في الاحتفال بذكرى الاتحاد والذي قلنا سابقاً بأنه يوافق الثاني من ديسمبر عام 1971، والذي شهد تأسيس دولة اتحادية قوية بدلاً من عدة إمارات متفرقة، وتقدم كارفور وكنز عروضاً قوية تتضمن خصومات هائلة للمواطنين وذلك للاحتفال بذلك اليوم الخالد في تاريخ الدولة ويمكن معرفة العروض التي طرحتها تلك الأسواق التجارية من خلال تصفح مجلة العروض الخاصة بكل سوق تجاري وذلك كما يلي:-

أولاً:- عروض كارفور الأمارات حتى الثالث من ديسمبر 2022:-

تضمنت عروض كارفور الأمارات خصومات هائلة على كل أنواع السلع والأصناف ويمكن التعرف على تلك العروض من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

ثانياً:- عروض كنز هايبر ماركت الإمارات حتى الخامس من ديسمبر 2022:-

يمكن التعرف على العروض المطروحة من قبل كنز هايبر ماركت الإمارات من خلال تصفح مجلة العروض الخاصة بها وذلك كما يلي:-

حيث تعد العروض السابقة جزاً من عروض كثير أعلنت عنها كل الأسواق التجارية العاملة في دولة الأمارات العربية المتحدة وتتضمن تخفيضات وخصومات هائلة لا مثيل لها وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس دولة واحدة وموحدة وهي الامارات العربية المتحدة والتي يفضل السفر إليها الأفراد من كل دول العالم من أجل العمل أو الهجرة أو الاستثمار فيها.