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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول جملة وقطاعي أقوى التخفيضات في المقال التالي
نقدم من خلال موقع ثقفني صفحات جديدة من مجلة عروض العثيم مول لهذا الأسبوع، حيث يعرض سوق العثيم العديد من السلع بأسعار تنافسية، كما يمكن للعميل الشراء بالجملة للتوفير أكثر، يمكنك الاختيار بين مئات الأصناف المعروضة من السلع الغذائية وشراء كافة احتياجاتك بأقل الأسعار، فالخصومات التي تقدمها الشركة توفر الكثير من الأموال على المتسوقين مما يجعل المتسوق يشتري كميات أكثر بسعر أقل.
عروض العثيم مول
- احصل ضمن عروض العثيم الأسبوعية على كرتون من دجاج داري المجمد يحتوي على عشر حبات وزن الحبة الواحدة 1100 جرام، سعر الكرتون كاملاً قبل الخصم 201 ريال بدلاً من 157.95 ريال.
- اشتري 2 كرتون من عجينة سمبوسة داري وزن الحبة 500 جرام، سعر العرض 10.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.
- شبيهة جبن داري موزاريلا بلوك 2.3 كجم سعر الحبة قبل الخصم 76.95 ريال بينما السعر الآن 67.95 ريال سعودي.
- عرض على دجاج ساديا بدون عظم وزن الكيس 2.5 كيلو جرام، سعر الحبة بعد التخفيض 52.95 ريال بينما ثمنها الأصلي 92.95 ريال.
- صدور دجاج سيارا طرية وزن 2 كجم اصنعي منها العديد من الأكلات مثل النجرسكو والبانيه وشاورما الدجاج الشهية، سعر الكيس 45.95 ريال بعد الخصم بينما السعر الأساسي 60.95 ريال للحبة.
أسواق عبد الله العثيم
- كرتون من مياه بيرين 48 × 200 مل بسعر 16.5 ريال بدلاً من 22.95 ريال للكرتون.
- اشتري ربطة من سكر تروبيكانا دون سعرات حرارية 150 جرام، مقابل 19.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال سعودي.
- قهوة دلة عروب عربي بالهيل ربطة تحتوي على عشر حبات وزن الحبة 30 جرام، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 55.95 ريال.
- اشتر خلطة القصيم للقهوة وزن العبوة 125 جرام، مقابل 4.95 ريال فقط بدلاً من 6.95 ريال.
عروض العثيم بالجملة
تبدأ عروض الجملة في أسواق العثيم من يوم 23 نوفمبر وتستمر حتى يوم 6 ديسمبر 2022:
- احصل على ربطة تحتوي على أربع أكياس من أرز أبو كاس مزة بسمتي وزن الحبة 10 كجم/ مقابل 262 ريال سعودي للربطة.
- اشتري كرتون من شاي بروك بوند كيس 12 × 100 حبة مقابل 108 ريال.
- ربطة من أرز الشعلان مزة 8 × 5 كيلو جرام بسعر 279 ريال سعودي.
- عرض على ملح مغنيسيا 700 جرام سعر الكرتون 139 ريال.
- اشتري كرتون من زيتون كوبوليفا أخضر/ أسود علب 200 جرام، مقابل 53 ريال سعودي.
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