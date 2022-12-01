نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أقوى الخصومات تصل ل 60% عروض نهاية العام من العثيم في المقال التالي
عروض العثيم السعودية سوف تحصل عليها هذه الفترة؛ حيث تقدم شركة العثيم خصومات هائلة لعملائها على مختلف السلع والمنتجات، وهذه المنتجات تعد من أفضل السلع الموجودة في الأسواق، وذلك لأنها من إنتاج أكبر الشركات التي تحرض شركة عبدالله العثيم التجارية على التعامل معها، وإليكم من خلال موقعنا أهم هذه العروض المميزة داخل أسواق هايبر العثيم بمدن السعودية.
عروض العثيم الاثنين
تحرص شركة العثيم على توفير كم هائل من السلع والمنتجات، وذلك حتى تغطي كافة احتياجات السوق السعودي، كما أن الإقبال على أسواق العثيم يزداد يوما بعد يوم، مما يجعل الشركة توفر بشكل كبير كميات متنوعة لتغطية هذا الإقبال الهائل على أسواقها من المواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية أيضًا، وأسعار العثيم حصرية على هذه المنتجات لذا يحرص عدد كبير على الاستفادة من تلك الأسعار بشكل مستمر.
ولا تزال العروض متجددة داخل هايبر العثيم السعودية منذ بداية شهر نوفمبر شهر الخصومات بمناسبة الجمعة البيضاء، وتتألق الخصومات على الأجهزة الكهربائية بشكل خاص لأن هناك إقبال لا مثيل له من قبل الشباب المقبلين على الزواج؛ حيث يحرصون على اختيار أجهزة المنزل من مكان موثوق به مثل أسواق العثيم، والتي تحرص على تقديم منتج مميز من حيث الجودة العالية والسعر الذي يتناسب مع جميع الفئات.
تخفيضات العثيم السعودية
أقوى الخصومات الشهرية تقدمها شركة العثيم لعملائها هذه الفترة من خلال التسوق داخل فروعها المتعددة، ومن ضمن أفضل العروض الحصرية المقدمة من هايبر ما يلي:
- احصل من تخفيضات العثيم هذه الفترة على مقدار 6 كيلو جرام من كاسا بونيتا مقاس 220*240 بسعر مميز للغاية 134.95 ريال سعودي بدلاً من 179.95 ريال سعودي.
- لا تزال خصومات العثيم تتألق بشكل كبير على زبدة الفول السوداني حيث يتكون العرض من 3 حبات من نوع قودي، مقدار العبوة الواحدة 510 كيلو جرام بسعر 33.90 ريال سعودي بدلاً من 50.85 ريال سعودي.
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