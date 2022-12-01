إلغاء جميع الاشتراكات في الاتصالات السعودية stc بأكثر من طريقة تستطيع الغاء الخدمات بضغطة زر

انت الان تتابع خبر ألغاء جميع الاشتراكات في الاتصالات السعودية stc بأكثر من طريقة تستطيع الغاء الخدمات بضغطة زروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون عن طريقة إلغاء جميع الاشتراكات stc باعتبارها من أهم وأكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تهتم الشركة بتقديم بعض الخدمات والتسهيلات لضمان راحة العملاء والتمتع بخدمات على مستوى عالمي من الجودة والإتقان، كما أتاحت إمكانية إلغاء كافة الاشتراكات بمنتهى السهولة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

إلغاء جميع الاشتراكات stc

كيف الغي جميع الاشتراكات؟ أتاحت شركة stc السعودية لعملائها الكرام إمكانية إلغاء الاشتراكات على كافة الأنظمة والخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

يقوم العميل بإرسال الكود التالي: *900# على الرقم

أتاحت الشركة إمكانية إلغاء الاشتراك عبر إرسال رسالة فارغة إلى الرقم التالي: 800828، حيث تقوم الشركة بإيقاف كافة الاشتراكات على الفور، ومن ثم تقوم بإرسال رسالة نصية للعميل تفيد بإلغاء كافة الخدمات.

توفر الشركة إمكانية إلغاء الاشتراكات عبر تطبيق MY STC.

يمكن للعميل إيقاف إحدى الخدمات المفعلة عبر إرسال كود إيقاف التفعيل على رقم

قدمت الشركة لعملائها خدمة تعليق الخدمات على الهاتف بصورة مؤقتة، عبر إرسال رسالة نصية بها رقم 14 على الرقم

إلغاء الاشتراك في خدمات stc

يمكنكم استخدام خدمة الأكواد المختصرة في إلغاء الاشتراكات، وذلك على النحو التالي:

يقوم العميل بإرسال الكود 1011 على رقم 900، وذلك عند الرغبة في إلغاء خدمة تحديد الموقع.

كما يتوجب على العميل إرسال الكود 1560 على رقم 900، لإلغاء الاشتراك في خدمة دفع الفواتير.

أما في حالة إيقاف تشغيل خدمة الوسائط فإنه يتم إرسال 1001 على رقم

بينما لإيقاف تشغيل خدمة سوا ايزي، يتم إرسال 1601 على رقم

بالتالي في حين يقوم العميل بإرسال الكود 5559 على رقم 900، في حالة إلغاء خدمة مضاعفة الرصيد.

كما يقوم العميل بإرسال رسالة نصية تتضمن الكود التالي:3322 على رقم 900 لإيقاف تفعيل خدمة الرسائل الدعائية.

كيف الغي خدمة الانترنت؟

لإلغاء الاشتراك لاى من الباقات الخاصة بالإنترنت الفعالة على هاتفك الجوال أو لإيقاف التلقائي لتجديد باقتك قبل تاريخ التجديد، كل ما عليك هو ان ترسل الرمز 7797 إلى الرقم 900.

طريقة إلغاء الانترنت المنزلي stc

اما إذا كنت بحاجة إلى إلغاء فاعلية الخدمة الخاصة بالإنترنت الثابت المنزلية الخاصة بك، عليك التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الخاص بهم 900 لطلب إلغاء الخدمة، أو تقوم بالذهاب إلى أقرب فرع stc المنتشرة عبر المملكة لإلغاء تفعيل باقة الانترنت.

في نهاية مقال إلغاء جميع الاشتراكات stc حيث تم التعرف على طريقة إيقاف تفعيل كافة الاشتراكات على الخدمات التي تقدمها شركة stc بالتفصيل، مع عرض طريقة إلغاء الاشتراكات عبر خدمة الاكواد المميزة التي توفر الوقت والجهد.