شوف أقوى عروض العثيم اليوم Abdullah AlOthaim وتخفيضات نهاية العام

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عروض العثيم اليوم Abdullah Alothaim Markets تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة ذكرى مرور 66 عام وهي منكم وفيكم، على جميع مستلزماتك ومقتضياتك الأسبوعية والشهرية من السلع الغذائية الأساسية والتمونية، وغيرها العديد من أصناف الخضروات والفاكهة الطازجة، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة، ولا تنسوا التعرف على عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية عند زيارة أقرب فرع من فروع العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية. أقوى عروض العثيم مول اليوم للسلع الغذائية عرض خاص على كرتونة دجاج ساديا بها 10 حبات وزن الحبة 1000 جرام بسعر 143.95 ريال سعودي بدلاً من 191 ريال.

عرض ترويجي على عبوتين زيت دوار الشمس شمس أو زيت نباتي العربي سعة العبوة الواحدة 1.5 لتر بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

أرز أبو كاس مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال. أرز هالي سيلا سيلا بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال.

زيت زيتون هالي مزيج متبقي سعة العبوة 750 مل بسعر 16.50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

وأقوى العوض على ورق عنب أميفا بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال. شبيهة جبن كيري علبة وزن 400 جرام بها 24 مربع بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.50 ريال.

شيبس برينجلز بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

عسل لانجنيز وزن واحد كيلو جرام بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال.

بانزاني سباغتي وزن 500 جرام بسعر 695 ريال سعودي للحبة.

وأقوى العروض على شبيهة جبن البقرة الضاحكة كريمي وزن 500 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال. عروض الخضروات والفاكهة والسلع الاستهلاكية خلطة زبدة إماراتي بسعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.

جبن غنية عكاوي قليل الملح بسعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن البقرات الثلاث دنماركي بيضاء بسعر 14.95 ريال سعودي. كيلو ثوم بسعر 5.45 ريال سعودي.

ملفوف محشي بسعر الكيلو 1.75 ريال سعودي.

كوسة خضراء بسعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

بخاري حمراء بسعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

كيوي بسعر الكيلو 4.45 ريال سعودي.

وعرض خاص على ليمون فتنامي بسعر الكيلو 4.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر الكيلو 55.95 ريال سعودي.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.

صدور دجاج إنتاج بدون عظم وزن الطبق 450 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي للطبق. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم اليوم Abdullah AlOthaim وتخفيضات نهاية العام - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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