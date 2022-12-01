شوف أقوى وأحدث عروض العثيم على مختلف الأجهزة وجوائز قيمة بأكثر من 3 مليون ريال لا تفوتها ALOthaim

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حصري جوال هاى سينس أي 50 من الجيل الرابع بشبكة 4G، يتميز باحتوائه على رامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بابت. كما أن سعة البطارية 5100 مللي أمبير، ومقاس الشاشة 6.55 بوصة. احصل على الجهاز فقط بسعر 455 ريال سعودي.

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