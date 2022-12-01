نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الجمعة تنزيلات تصل إلى 75% في جميع الفروع في المقال التالي
الآن وعلى مدار شهر نوفمبر استمتع مع عروض العثيم السعودية؛ حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض حصرية على جميع منتجاتها يستمتع بها العميل بشكل كبير، لذا احصل على أقوى الخصومات والتخفيضات المقدمة من هايبر العثيم السعودية، وذلك من خلال تخفيضات تبدأ من 5٪ وأقل حتى أكثر من 50٪ على مختلف السلع والمنتجات، ومن خلال موقعنا نحرص بشكل كبير على توفير أقوى العروض المميزة، وذلك حتى يستفيد منها العملاء في كل مكان داخل أسواق العثيم بالمملكة.
عروض العثيم السعودية
شركة عبدالله العثيم التجارية بالمملكة تشتمل على عدد كبير من الفروع يتخطى 184 فرع، وهذه الفروع موزعة على مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وهذا يتيح للعميل التسوق بأريحية حيث يستطيع الحصول على مختلف السلع والمنتجات، ومنها المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها سواء الثلاجات والغسالات والشاشات والسماعات وأجهزة الهواتف الذكية التي تتمتع بمواصفات مذهلة للغاية، كما توفر أسواق العثيم أقسام لألعاب الأطفال تتنوع بشكل كبير لتوفير كل ما يخص الطفل من ألعاب مميزة لكل سن على حدا، علاوة على ذلك يتوفر أيضًا أقسام لمستحضرات التجميل وكل ما يخص المرأة وتهتم به.
تنزيلات أسواق العثيم الأسبوعية
- الآن يمكنك الاستفادة من أقوى العروض التي تهتم بها كل امرأة مثل شراء مقدار 600 مللي من شامبو نوع دوف الذي يعد من أفضل الأنواع التي تتناسب مع أنواع الشعر، كما تشتمل على عناصر مغذية للشعر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ذلك يحتوي العرض على قطعتين بسعر لا يقاوم 31.50 ريال سعودي بدلاً من 63 ريال سعودي.
- أما عروض المواد الغذائية لا تزال تقدم عروض مميزة على مختلف المنتجات في هايبر العثيم مثل شراء عدد حبتين من البسلة الخضراء مقدار الكيس الواحد يصل إلى 450 جرام بسعر مميز يصل إلى 9,95 ريال سعودي بدلاً من 19,90 ريال سعودي بعد الخصم.
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