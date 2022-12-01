شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية على الابتوب وملحقات الألعاب الإلكترونية تصل إلى 50%

عروض جرير السعودية العملاقة التي انتشرت بصورة كبيرة بين الكثيرين؛ حيث تمتلك مكتبات جرير شهرة واسعة بين الكثيرين من العملاء ممن يفضلون التعامل معها للحصول على منتجاتها، وتتميز معارض جرير بالتنوع في تقديم المنتجات مع طرح الأسعار المناسبة التي يترقبها الكثيرين، وإليكم ما يخص ذلك من خلال موقعنا بشكل مفصل.

عروض جرير السعودية

من أقوى عروض مكتبات جرير السعودية خلال تلك الفترة ما يتم طرحه على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، والتي من أشهرها ما يلي:

كمبيوتر محمول اتش بي بافيليون 15 بوصة انتل كور اي 5 بسعر 3199 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول ديل 15 انسبايرون 15.6 بوصة انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول ام اس اي pulse GL 76 انتل كور اي 7 شاشة 17.3 بوصة بسعر 9999 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول ديل انسبايرون 14 بوصة 2 في 1 متحول انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.

تاب اس 8 سامسونج جلاكسي 11 بوصة بسعر 3099 ريال سعودي.

لابتوب بتصميم جهاز لوحي 2 في 1 منفصل مايكروسوفت سيرفس برو 8 بسعر 8299 ريال سعودي.

عروض جرير الإلكترونية

كما تقدم جرير المزيد من العروض المختلفة حول المزيد من ملحقات الألعاب الإلكترونية المختلفة، والتي من أبرزها ما يلي: