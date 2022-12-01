نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية على الابتوب وملحقات الألعاب الإلكترونية تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض جرير السعودية العملاقة التي انتشرت بصورة كبيرة بين الكثيرين؛ حيث تمتلك مكتبات جرير شهرة واسعة بين الكثيرين من العملاء ممن يفضلون التعامل معها للحصول على منتجاتها، وتتميز معارض جرير بالتنوع في تقديم المنتجات مع طرح الأسعار المناسبة التي يترقبها الكثيرين، وإليكم ما يخص ذلك من خلال موقعنا بشكل مفصل.
عروض جرير السعودية
من أقوى عروض مكتبات جرير السعودية خلال تلك الفترة ما يتم طرحه على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، والتي من أشهرها ما يلي:
- كمبيوتر محمول اتش بي بافيليون 15 بوصة انتل كور اي 5 بسعر 3199 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول ديل 15 انسبايرون 15.6 بوصة انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول ام اس اي pulse GL 76 انتل كور اي 7 شاشة 17.3 بوصة بسعر 9999 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول ديل انسبايرون 14 بوصة 2 في 1 متحول انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.
- تاب اس 8 سامسونج جلاكسي 11 بوصة بسعر 3099 ريال سعودي.
- لابتوب بتصميم جهاز لوحي 2 في 1 منفصل مايكروسوفت سيرفس برو 8 بسعر 8299 ريال سعودي.
عروض جرير الإلكترونية
كما تقدم جرير المزيد من العروض المختلفة حول المزيد من ملحقات الألعاب الإلكترونية المختلفة، والتي من أبرزها ما يلي:
- ميكروفون بلو يتي يو اس بي سي مناسب لأجهزة الكمبيوتر بسعر ويندوز وماك بسعر 549 ريال سعودي.
- ميكروفون بلو اسنوبول ايس مناسب لأجهزة الكمبيوتر ويندوز وماك بسعر 259 ريال سعودي.
- يد تحكم لاسلكي سوني دوال سينس مناسبة للبلايستيشن 5 بسعر 269 ريال سعودي.
- يد تحكم ناكون سلكي مناسب لأجهزة بلايستيشن 4 بسعر 209 ريال سعودي.
- يد تحكم مايكروسوفت اكس بوكس مزود بالبلوتوث بسعر 259 ريال سعودي.
- يد تحكم لوجيتيك f310 سلكي بسعر 139 ريال سعودي.
- كما أنه توجد مجموعة من العروض على عجلة قيادة الألعاب ثراست ماستر فيراري سلكي بسعر 409 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية على الابتوب وملحقات الألعاب الإلكترونية تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.